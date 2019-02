Las infracciones de tráfico se han reducido en Palencia el 18,5% en el último año La Policía Local colabora en la retirada de un coche mal aparcardo. / Antonio Quintero La memoria de la Policía Local correspondiente a 2018 indica que los servicios de los agentes municipales han aumentado el 20% EL NORTE Palencia Lunes, 25 febrero 2019, 14:15

Los agentes de la Policía Local de Palencia realizaron un 20,3% más de intervenciones durante el pasado año 2018 en comparación con el año inmediatamente anterior, llegando hasta las 2.586, «lo que deja claro el compromiso que este cuerpo tiene con la mejora del ya de por sí elevado nivel de seguridad de nuestra ciudad», señaló el concejal responsable del servicio, Luis Ángel Pérez Sotelo.

Estos datos figuran en la memoria que cada ejercicio se realiza desde el cuartel de la calle Ortega y Gasset, donde también se puede ver que los agentes locales se han movilizado un 4,17% más de ocasiones debido a las llamadas recibidas a través del 092 ó del 112 (11.550). También se aprecia que se han incrementado un 5,25% las actuaciones de la Unidad de Barrio (3.710), «demostrando que este servicio específico y de cercanía es efectivo, aunque es intención del equipo de gobierno de seguir mejorando», indicó Pérez Sotelo, y que el número de infracciones de tráfico se ha reducido en un 18,45% (15.735), «lo que supone más de un 54% desde el año 2012», agregó el edil.

En este sentido, 6.765 infracciones se corresponden con la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), 3.532 a estacionamientos en lugares prohibidos, 1.631 por superar el límite de velocidad establecido, 929 por no respetar los semáforos, 861 por no hacerlo con las señales o marcas viales y 777 por falta de documentación o no tenerla en regla, entre otros.

Asimismo el número de víctimas por accidente fue exactamente igual al de 2017 (224), en 53 de los cuáles hubo peatones implicados, aunque varió la distribución de la gravedad, reduciéndose el de graves (8 por 12) y aumentando el número de leves (214 por 212) y de fallecidos (2 por 1).

Con respecto a los controles de alcoholemia, el número de tests aumentó en 206 con respecto a 2017 (4.368), al igual que el de positivos con 230 (215 en 2017), y en lo que atañe al de drogas, las pruebas realizadas pasaron de 57 a 151 y los positivos de 28 a 48, «constatando la elevada eficacia de este nuevo sistema de control de seguridad en el tráfico», apuntó el responsable municipal.

Finalmente, indicar que el pasado año finalizó con 117 efectivos, «47 de los cuáles se han prejubilado tras la entrada en vigor del decreto gubernamental y verán cubiertas sus plazas en una próxima convocatoria de oposiciones», señaló Pérez Sotelo, y que 100 de ellos se han formado o actualizado en 11 cursos (7 en 2017) destinados a diferentes materias (1.474 horas), «algo que dice mucho del interés de nuestros agentes por estar a la última y prestar el mejor servicio al palentino», concluyó Pérez Sotelo.