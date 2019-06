El independiente Fernández Ortega gobernará en Herrera con el apoyo del PSOE Javier San Millán dejará de ser alcalde de Herrera de Pisuerga. / Antonio Quintero Ambas formaciones, que desbancan con el acuerdo a Javier San Millán de la Alcaldía, destacan que sus programas son «parecidos» NURIA ESTALAYO Herrera de Pisuerga Miércoles, 12 junio 2019, 23:46

Francisco Javier Fernández Ortega de la Agrupación Independiente Por Herrera será el próximo sábado investido alcalde de Herrera de Pisuerga, relegando del cargo al regidor del Partido Popular, Luis Javier San Millán Merino, que ha estado 16 años al frente al ayuntamiento herrerense. Tanto independientes como socialistas confirmaron que han alcanzado un acuerdo para que Javier Fernández llegue a la alcaldía herrerense.

«Sí, tenemos un acuerdo, y aunque en principio solamente es para la investidura, no va a haber problema en que se prolongue durante los próximos cuatro años», aseguraba Francisco Javier Fernández ayer por la tarde, recalcando que los programas presentados por independientes y socialistas son similares y que cree que podrán sacarlos adelante las dos agrupaciones unidas. «Nuestros programas de gobierno son muy parecidos y seguro que somos capaces de llevarlos a cabo de forma conjunta», manifestó el líder de los independientes de Herrera. Por su parte, la socialista Paula Sanz Combarros también confirmó que «hay un acuerdo de investidura» y asegura que el próximo sábado votarán «a favor de los independientes».

En la elecciones municipales del pasado 26 de mayo, los Independientes Por Herrera consiguieron la mayoría de los votos (un 45,14%), seguidos del PP, que obtuvo el 37,94%. No obstante, ambos partidos se hicieron con cinco concejales cada uno, quedando el undécimo escaño a manos de los socialistas, consiguiendo estos además la posibilidad de decidir quién de los dos candidatos se podría hacer con el bastón de mando.

Tras alcanzar el acuerdo, Herrera de Pisuerga será regido por el partido más votado. Socialistas e independientes señalaron al día siguiente de las votaciones, «hay que poner atención a los votos y el pueblo ha manifestado que se necesita un cambio de gobierno».

Igualmente, el alcalde en funciones reconoció que los resultados a su favor no habían sido buenos. «Ha habido más de los que no me quieren que los que me quieren», declaró el propio Javier San Millán el día después de las elecciones del 26-M.