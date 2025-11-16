La III Feria de Productos Monacales de Guardo resiste a la intensa lluvia

La Plaza de la Constitución de Guardo acogió este sábado la III Feria de Productos Monacales Villa de Guardo, una edición marcada por la intensa ... lluvia y el mal tiempo, que desanimaron a muchos vecinos a salir de casa y redujeron la afluencia de público. Aun así, la carpa instalada permitió mantener la actividad y que la feria pudiera celebrarse con normalidad a lo largo del día.

Participaron comunidades monásticas de Palencia, León, Burgos y Valladolid, que ofrecieron una amplia variedad de productos tradicionales, especialmente ligados a la Navidad: turrones, mazapanes, almendras garrapiñadas, magdalenas, amarguillos, además de otros dulces conventuales y artículos de jabonería artesanal que despertaron gran interés entre los asistentes.

«Es una feria de productos monacales que nos llena de orgullo. Nuestro agradecimiento a los monasterios participantes y al colectivo de la Virgen del Carmen por hacer posible esta feria a pesar de la climatología», señalaron desde el Ayuntamiento.

La jornada estuvo amenizada por la música del pianista Nacho Ribadulla. El sorteo de tres cestas de productos entre los compradores se trasladó a este lunes al Ayuntamiento, ya que las adversas condiciones meteorológicas obligaron a cerrar antes la feria.