El IES Jorge Manrique conmemora los 600 años del pueblo gitano

Este año se celebran los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a España, conmemoración que comenzó con la declaración institucional aprobada en Consejo de Ministros el pasado 7 de enero, una declaración que pone en valor la presencia del Pueblo Gitano en España, desde el siglo XV, y sus aportaciones a la historia, la cultura y la lengua en este país. Además, destaca la deuda histórica vinculada a una persistente desigualdad, la existencia de normativa antigitana a lo largo de la historia y a los intentos de exterminio que han sucedido a lo largo del tiempo.

Tras la aprobación de la Constitución se produce un cambio legal muy importante en España, que beneficia a toda la ciudadanía, incluyendo al Pueblo Gitano, estableciendo como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico la Igualdad, principio que en algunos casos todavía carece de concreción real. En la declaración, el Gobierno, a propuesta de este Ministerio, y de otros Ministerios que se adhirieron, declara el año 2025 como año del Pueblo Gitano en España.

Esta declaración fue el pistoletazo de salida de un calendario en el que se han reflejado y se reflejarán durante todo el año 2025, todos aquellos eventos a nivel nacional, regional y local que se realicen, en los que se reconozca su aportación en los 600 años habitando en lo que ahora es España, como queda reflejado en el salvoconducto que el rey Alfonso V de Aragón firmó el 12 de enero de 1425.

Los gitanos insisten en que «es el momento de visibilizar y valorar las innumerables aportaciones que los gitanos hemos hecho a lo largo del tiempo en distintos ámbitos, desde el arte hasta el idioma, desde la música hasta la literatura, contribuyendo de manera esencial al patrimonio cultural común. Este reconocimiento no debe ser únicamente una mirada al pasado, sino también una afirmación del presente y una apuesta por el futuro. No olvidamos nuestra historia, marcada por la exclusión y la discriminación. Nuestra reivindicación es solidaria y pacífica, desde la convicción de que la igualdad de derechos y oportunidades debe ser una realidad para todas las personas gitanas. Lo hacemos también desde la oportunidad que significa construir una sociedad más justa, inclusiva, diversa e intercultural», remarcan durante la inauguración de una exposición conmemorativa en el IES Jorge Manrique de Palencia, organizada por el Departamento de Orientación.

«La cultura gitana es dinámica, está viva y en constante progreso. A lo largo de estos seis siglos, hemos sabido resistir y enriquecer el mundo que nos rodea sin perder nuestra esencia. Este progreso solo tiene sentido si somos los propios gitanos y gitanas quienes lideremos nuestro desarrollo y transformación social, asumiendo un papel activo en la construcción de nuestra ciudadanía», añaden.

'Desmontando estereotipos y prejuicios a través de un mayor conocimiento' es el título de la muestra inaugurada este lunes, que contará con visitas guiadas de 16:25 a 18:15 horas los jueves 20 y 27 de noviembre, con una educadora social y dos alumnas del instituto Jorge Manrique como guías.