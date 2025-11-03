El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pintada que realizaron los grafiteros. El Norte

Palencia

Identificados dos menores que hacían grafitis gracias a la colaboración ciudadana

Un vecino alertó de la pintada en la calle Guadalajara y siguió a los autores hasta ser identificados por la Policía Local

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:11

La Policía Local de Palencia ha identificado y denunciado a dos grafiteros gracias a la rápida aportación de un ciudadano. Un vecino advirtió a la central de que había visto en la calle Guadalajara de la capital palentina cómo dos personas se guardaban sprays de pintura entre sus pertenencias y se alejaban de una pintada reciente en la que podía leer las letras 'SOCIO'.

El alertante siguió en la distancia a los implicados, dando información en tiempo real para que la patrulla de la Unidad especializada en Medio Ambiente los identificara.

Los agentes les identificaron y realizaron un cacheo superficial, encontrando entre sus pertenencias dos sprays de pintura, uno rojo y otro negro. Al tratarse de menores de edad, la Policía Local de Palencia puso en conocimiento de sus padres los hechos e intervino los botes de pintura.

Por otro lado, los agentes informaron al denunciante del procedimiento a seguir para poder reclamar los daños ocasionados en la comunidad de vecinos.

