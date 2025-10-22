Identificado tras robar una talla de un Cristo del cementerio de Palencia Fue sorprendido por la Policía Local cuando transportaba la escultura en una carretilla por la avenida Comunidad Europea

El Norte Palencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:31

La Policía Local de Palencia identificó sobre las 16:00 del martes a un hombre cuando transportaba en una carreterilla una talla de un Cristo procedente presuntamente de una sepultura del cementerio municipal y de la que no podía justificar su pertenencia. Fue localizado cuando transitaba por la avenida Comunidad Europea y le intervinieron dichos bienes con el objetivo de abrir una investigación y localizar a su legítimo propietario.

También el martes, en torno a las 12:10 horas, un motorista de 33 años resultó herido después de sufrir una caída en la avenida de la Antigua Florida por una mancha de aceite sobre la calzada. El conductor sufrió lesiones leves y se trasladó al Hospital Río Carrión por sus propios medios. La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia elaboró un informe sobre lo sucedido y comisionó a los servicios de limpieza para eliminar el aceite.

El mismo día, alrededor de las 14:40 horas, un conductor de un patinete eléctrico resultó herido tras impactar con un turismo en la plaza de San Lázaro. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión y la Unidad de Atestados de la Policía Local tomó declaración a ambas partes después de que no se pusieran de acuerdo sobre la responsabilidad del accidente.