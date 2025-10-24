El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los jugadores de Iberians trata de progresar ante la defensa rumana. Sergio Mazuelas/IberiansRugby

Los Iberians firman otra exhibición y arrollan a los Romania Wolves

El conjunto castellano y leonés vence 62-7 en La Balastera y mantiene su condición de invicto en la Rugby Europe Super Cup

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:46

Comenta

Nueva fiesta del rugby en Palencia y nuevo triunfo incontestable de los Castilla y León Iberians. El combinado regional volvió a brillar este viernes en ... el Estadio Municipal de La Nueva Balastera, donde se impuso con autoridad a los Romania Wolves por 62-7, prolongando su excelente racha en la Rugby Europe Super Cup.

