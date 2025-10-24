Los Iberians firman otra exhibición y arrollan a los Romania Wolves

Nueva fiesta del rugby en Palencia y nuevo triunfo incontestable de los Castilla y León Iberians. El combinado regional volvió a brillar este viernes en ... el Estadio Municipal de La Nueva Balastera, donde se impuso con autoridad a los Romania Wolves por 62-7, prolongando su excelente racha en la Rugby Europe Super Cup.

El conjunto dirigido por Raúl Pérez mostró desde el inicio su superioridad, dominando el juego y el marcador ante el equipo rumano con sede en Bucarest. Al descanso ya mandaba por un contundente 26-0 tras una primera mitad de ritmo alto y gran precisión ofensiva. En la segunda parte, los Iberians no bajaron el nivel y ampliaron su ventaja con otra exhibición coral, ofreciendo espectáculo ante una afición entregada que volvió a generar un gran ambiente en el estadio palentino.

El técnico argentino introdujo dos cambios respecto al anterior encuentro, con Pepe Borraz y Valentino Rizzo en el XV inicial, pero el bloque mantuvo la solidez que le caracteriza. Liderados por el capitán Estanislao Bay y con Gonzalo Vinuesa al mando del juego, el equipo completó una actuación casi perfecta que refuerza su liderato de grupo y su condición de invicto en la competición europea.

La victoria deja a los Iberians en un momento inmejorable antes del último compromiso que disputarán en Palencia, el próximo 5 de diciembre frente a los Bohemia Warriors, con el objetivo de cerrar con pleno de triunfos su paso por La Balastera.