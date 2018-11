«El humor es la clave de la vida, todo el mundo queremos reírnos» El cómico leonés Dani Martínez. / EL NORTE El cómico leonés Dani Martínez ofrece este viernes en el teatro Ortega su nuevo espectáculo, 'Ya te lo digo yo' BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Viernes, 23 noviembre 2018, 13:38

El cómico leonés Dani Martínez llega este viernes al teatro Ortega (21:00 horas) con su nuevo show, 'Ya lo digo yo', «el espectáculo más completo que he hecho nunca», según asegura. El humorista, que compatibiliza su gira con la presentación en televisión de 'El concurso del año', se sirve de su trayectoria como presentador, actor, colaborador del programa deportivo radiofónico 'Tiempo de Juego' y su amistad y trabajo con Florentino Fernández para llegar a los espectadores con un espectáculo «como no hay nada igual», lleno de improvisación y sorpresas.

–¿Qué se van a encontrar los palentinos con 'Ya lo digo yo'?

–Es el cuarto espectáculo que hago y en los cinco meses que lo he estado escribiendo, me he dado cuenta de que es el más completo que he hecho nunca, porque se llama 'Ya lo digo yo' y en él trato temas que todo el mundo tenemos delante pero que mucha gente no se da cuenta. Y para contarlos, lo hago con doblajes, música, tacto, improviso con el público, hay vídeo, música... No es un monólogo, es un espectáculo, un show en el que te da la sensación de que estás viendo un programa de televisión porque cada cinco minutos estás viendo una cosa.

–Lo presenta como con un 50% de improvisación. ¿Cómo se logra con tanta gente pendiente de usted?

–Al final, no hay un secreto. Me siento muy cómodo improvisando con la gente porque creo que la improvisación tiene mucho de empatía y de saber con quién hablas en cada momento. No puedes hacer las mismas bromas con un amigo de León que con un señor de 70 años o con un chico de 18. Cada uno tiene unos códigos, y si eres capaz de empatizar con el código de cada uno, ahí está. Es trasladar la relación con tus amigos a gente del público que no conoces de nada. Según lo que tengo delante, me adapto y juego con ello.

–¿Cuál es su público favorito?

–Siempre lo he hablado con Flo, tengo un público muy variado. En mi espectáculo puedes ver gente desde 20 hasta 50 años o más. Tengo un abanico muy amplio porque he hecho muchas cosas que llegan a mucho público: humor en 'Aída'; en deportes con 'Tiempo de Juego'; en el concurso de tele ahora, o lo que hacía con Flo dirigido a un público muy amplio. No hay ningún público más fácil o difícil, al final si vienen es porque te conocen, le gusta lo que haces y es gratificante ver que gente de distintas edades se ríen con un mismo tipo de humor.

–¿Es necesario el humor y resulta satisfactorio hacer reír a la gente?

–Sin duda. El humor para mí es la clave de la vida. Todo el mundo estamos de acuerdo en que queremos reírnos. No hay nadie que no quiera reírse, habrá algunos que no quieran pasar miedo con una película porque no la disfrutan, otros que tienen miedo a las alturas y así continuamente, pero reírse es algo universal. Entonces, cuando vienen épocas más malas, se nota cómo la gente quiere reír, pasarlo bien, entretenerse, y lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto es tomárnoslo en serio, evolucionar, trabajar y dar lo mejor de nosotros para que el producto no sea cualquiera.

–¿Esa necesidad de reír ha puesto tan de moda los monólogos?

–Sí. Lo que es el concepto monólogo empezó en España en torno al año 2000, y antes eran los cuentachistes, como Chiquito o Paz Padilla, quienes hacían humor. El monólogo funciona porque creo que al final es contar historias y a todos, en nuestros grupos de amigos, nos ha pasado algo divertido, lo hemos querido contar y hemos hecho reír con nuestras historias. Creo que la gente se ve muy cercana porque el cómico lo toma como el contar cómo vive las cosas, cómo ve la tele, cómo viaja con su novia o qué le pasa en las cenas de Navidad. Como en muchas cosas te ves reflejado, es un género que funciona muy bien. De todas formas, creo que hay que evolucionarlo y hay gente que lo está evolucionando muy bien, más allá de hablar una hora y pico.

–¿Tiene algún referente humorístico antiguo y actual?

–Sí. Cuando era más niño, veía mucho Cruz y Raya, pero para mí, el gran referente, y no lo digo por haber trabajado con él, siempre ha sido Flo, porque le veía en 'El Informal' doblando vídeos y en 'Esta noche cruzamos el Mississippi', que hacía personajes, y de repente salió en 'Siete vidas' haciendo de actor, presentando y doblando películas de dibujos. Para mí, Flo es el cómico más completo que hay, porque hace muchas cosas y bien. Trabajar con él me ha enseñado mucho y para mí es el gran referente de la comedia.

–¿Qué opinión le merece la polémica surgida a raíz del 'sketch' de Dani Mateo?

–Las redes sociales, a día de hoy, hacen que todo se propague muy rápido. Antes, cuando veías cualquier cosa en la tele lo comentabas con tus amigos y con tus círculos cercanos, e incluso a veces ni te llegaban. Ahora todo llega mucho más rápido con las redes sociales. Y creo que cada cosa que se diga y que se haga, sobre todo en comedia, hay que ponerla en el contexto en el que está, y todo depende del contexto. Cuando a tu amigo le llamas enfadado es una cosa, y en vacile es otra. Y creo que todos tenemos que ver el contexto de las cosas, y al final es humor.

–¿Qué pasa en España últimamente con el humor y la libertad de expresión?

–Yo creo que cada uno tiene que ser libre de hacer el humor que quiera y que le guste, y sobre todo el que consume. Hay públicos para todo tipo de humor. Está claro que no es el mismo humor el que hace Ignatius que el que hace Flo, son diferentes pero los dos tienen público, por lo tanto hay que dejar un abanico de posibilidades de humor y saber que el único objetivo del cómico es hacerte reír y que te lo pases bien y así hay que valorarlo.

–Para Dani Martínez, ¿dónde están los límites del humor?

–Cada uno los tendrá en una cosa. Cada cómico hace humor de las cosas que le apetecen y le gustan. No sé si se pone límites la gente o no, porque cuando yo escribo, no pienso en no decir esto o lo otro, solo pienso en lo que me gustaría decir, de lo que me gustaría hablar. Igual en una época prefieres hablar de una cosa, y en otra, de otra que te guste más o dé más juego. Que cada uno elija el tema, las cosas, las circunstancias y las formas de hacer humor que le parezca bien en cada momento.

–¿Cómo definiría su humor?

–Siempre he dicho que soy un cómico de vida –y por eso, cuando me encontré con Flo en la profesión, me entendí muy bien con él–. Realmente, muchas de las expresiones que he dicho en la tele o muchas de las cosas que he hecho, es que las he dicho y hecho con mis amigos, y era mi manera de hablar. Cuando cuento una cosa en televisión, es la misma manera en que lo hago con mi familia en una cena. Yo no hago un personaje, siempre soy yo, tanto en la tele como fuera, y he utilizado mis recursos de fuera para trabajar.

–¿Qué parte del Dani de los escenarios se queda al llegar a casa?

–La que se mantiene es que suelo ser una persona que transmite alegría y alguien divertido. Me dicen que soy muy irónico y picón, vacilón. Con mis amigos y mi familia soy igual, si llamo a mi madre la vacilo, la pico, se por dónde sacarle punta. Creo que es algo que tienen los leoneses. Mis amigos, por ejemplo, podrían dedicarse todos a esto y hacerlo bien.

–Por último, un mensaje para los asistentes este viernes al Ortega...

–Animo a todo el mundo a venir porque es el espectáculo más completo que he hecho nunca. Es una oportunidad única y se van a sorprender con lo que van a ver, porque no hay nada igual.