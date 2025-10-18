El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Susana Zurro, en el congreso, junto a otros participantes.

«La humanidad de la enfermera marca la diferencia en el cuidado de heridas complejas»

Casi 200 profesionales participan en una jornada científica, presidida por Susana Zurro, que coordina una unidad con 400 pacientes anuales

J. Olano

J. Olano

Palencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:30

La primera edición de las jornadas sobre heridas complejas celebrada esta semana en Palencia, con la asistencia de 170 profesionales de toda la comunidad y ... también de otros puntos de España, ha concluido que es de vital importancia que «todas las enfermeras estemos unidas para el tratamiento de las heridas crónicas, porque es fundamental siempre mirar por el paciente, que el paciente tenga una buena asistencia», afirma Susana Zurro, presidenta del comité científico que ha organizado el encuentro 'La ciencia de curar, el arte de cuidar'. Afirma esta enfermera especializada en heridas complejas que «cuanto más formación tengan las enfermeras, no solo en la práctica diaria como estamos haciendo en la consulta de heridas de Atención Primaria, sino también con programas formativos, aprendiendo de expertos de otros puntos que nos ofrecen más opciones para el tratamiento de las heridas, todo es mejor». No obstante, ensalza Susana Zurro, como ha quedado evidenciado en este congreso, el nivel de conocimiento que tiene Palencia, cuya unidad, con sede de Atención Primaria en el centro de salud de La Puebla, atiende a unos 400 pacientes anualmente.

