Lunes, 1 julio 2019

La Huerta de Guadián se convertirá las tardes de julio en escenario para la fusión musical. El cartel de este ciclo está formado por los estadounidenses Chris O'Leary y The Main Squeeze, los británicos Speedometer, los portugueses Lola Lola y los españoles Patáx

La tercera edición de 'La huerta de las delicias', ciclo que organiza Palencia Sonora en el marco del Verano Cultural diseñado por el Ayuntamiento de Palencia, se celebrará en julio y contará con la participación de cinco grupos de renombre internacional. El público podrá disfrutar de forma gratuita del mejor rock, rhythm and blues, soul, funk, flamenco y fusión los miércoles a partir de las 21.00 horas. El cartel está formado por Speedometer (3 de julio), grupo británico de funk, latin y soul que celebra su vigésimo aniversario; Lola Lola (10 de julio), conjunto portugués que mezcla el r&b popcorn con el rock and roll; Chris O'Leary (17 de julio), cantante y armonicista considerado como el heredero del mítico Levon Helm; The Main Squeeze (24 de julio), banda estadounidense con un estilo equilibrado entre el soul, el hip-hop, el funk y el rock; y Patáx (31 de julio), uno de los grupos revelación a nivel nacional gracias a la fusión de flamenco, funk y folclore afrocubano.

El sonido funk, latin y soul de los británicos Speedometer será el encargado de inaugurar esta tercera edición del ciclo. Tras diez trabajos discográficos llegan a Palencia para celebrar su vigésimo aniversario y ofrecerán un adelanto de su nuevo álbum, previsto para el otoño, a través de algunos temas en primicia. En directo, esta banda practica el auténtico sonido de los años 70 y ha contado a lo largo de su trayectoria con la colaboración de grandes artistas como Lee Fields, Eddie Bo, Marva Whitney o Sharon Jones, entre otros.

Desde Portugal, llegará Lola Lola, conjunto formado en 2014 por el trío de guitarra, bajo y batería que forman Tiago Gil, Miguel Lourenço y Hélder Coelho, un potente saxófono barítono y la voz de Carla Capela. Su estilo, que suena por todo el mundo gracias a dj's de culto, radios y bloggers musicales, se nutre del universo musical de las décadas de los 50 y 60. La mezcla de r&b popcorn, 60's beat y rock n' roll que proponen ha rodado ya por diferentes salas y festivales españoles, conquistando al público allá por donde pasan. En Palencia presentarán sus dos nuevos singles, 'Voodoo Man' y 'Voodoo Woman', un número pegajoso de r&b y un homenaje a Curtis Knight, respectivamente.

La siguiente cita tendrá al cantante y armonicista estadounidense Chris O'Leary como protagonista. La prensa especializada le considera el heredero del mítico Levon Helm, ya que comenzó en la música como frontman, cantante principal y armónica de su banda, The Barn Burners. Su carrera en solitario arrancó con el disco 'Mr. Used to Be', mejor debut discográfico en 2011 en los Blues Blast Awards y que le valió también a O'Leary una nominación como mejor artista en los American Blues Music Awards. Desde sus inicios ha compartido escenario con grandes nombres como Bobby Keys, Jimmy Vivino, Jeff Healey, Dave Maxwell o James Cotton, entre otros muchos.

El cuarto concierto llegará de la mano de The Main Squeeze, con profundas raíces musicales del medio oeste. El productor Randy Jackson fue el primero en ver el potencial de este grupo que comenzó como banda de fiestas en la Universidad de Indiana. Desde entonces, han ido construyendo una sólida base hasta alcanzar una madurez musical y una potente creatividad inspirada por su nuevo hogar en Los Ángeles. Tanto la prensa como el público han caído rendidos ante su estilo, que mezcla el soul con el hip-hop y el funk con el rock, logrando un equilibrio de ritmo, emoción, voces e instrumentación en un ambiente a la vez atemporal y futurista.

Los encargados de cerrar el cartel de esta tercera del festival edición serán Patáx, una de las bandas de fusión más interesantes de nuestro país. Influenciados por el jazz de Irakere, Wayne Shorter, Miles Davis o Paco de Lucía, han llegado a su propio estilo, que mezcla sabiamente el flamenco, el funk y el folclore afrocubano. Su líder, Jorge Pérez, comenzó sus estudios en Madrid y los completó en el Berklee College of Music de Boston, lugar en el que nació el grupo. Su disco tributo a Michael Jackson y el DVD 'Live from Infinity' los han situado como una de las mejores y más originales bandas del género a nivel mundial, conquistando por igual a críticos y público.

El público que acuda a los diferentes conciertos enmarcados en el ciclo 'La huerta de las delicias' tendrá, de nuevo, la oportunidad de sumergirse en un auténtico jardín del Renacimiento gracias a los tejidos naturales recreados por Ampaypunto Artesanía Textil y a los arreglos florales de Elsalaborda.com.