La Huerta de Guadián acogerá seis conciertos de jazz, blues, pop y rock
Lunes, 25 junio 2018

El mejor soul, blues, funk, rock o jazz internacional regresa a Palencia con la celebración de 'La huerta de las delicias', un ciclo que organiza el Ayuntamiento de Palencia y que, en su segunda edición, ha programado seis conciertos en la Huerta de Guadián. Será durante varios miércoles desde este próximo 27 de junio hasta el 1 de agosto. El cartel del festival volverá a reunir a grandes nombres internacionales. Es el caso de la gran diva del soul Shirley Davis & The Silverbacks (27 de junio); Jungle Fire (4 de julio), un conjunto que indaga en el funk afro-latino; Eric Gales (11 de julio), reconocido como uno de los grandes guitarristas del rock norteamericano; Southern Avenue (18 de julio), un joven quinteto de Memphis que personifica el alma de su ciudad natal, el blues y las tradiciones evangélicas; Matador! Soul Sounds (25 de julio), que nace del encuentro entre Eddie Roberts (The New Mastersounds) y Alan Evans (Soulive) y apuesta por los sonidos nuevos de jazz y funk, y Huntertones (1 de agosto), una mezcla perfecta de improvisación y composiciones aventureras que fusionan jazz, funk, soul, hip-hop, R & B y rock. Todos los conciertos darán comienzo a las 21:00 horas.

La primera cita correrá a cargo de la gran diva del soul europea Shirley Davis que junto a The Silverbacks presentarán en Palencia su segundo disco 'Wishes & Wants', un trabajo muy personal en el que han profundizado en los sonidos, las melodías y los ritmos presentes en 'Black Rose'. «Han cuidado todo el proceso desde la composición hasta la grabación, para conseguir una simbiosis perfecta que ha hecho que el proyecto crezca afianzando la esencia única que les caracteriza», ha señalado la crítica. Así, el público podrá escuchar letras comprometidas con la mujer, como 'Woman Dignity', con el momento vital de Davis, como 'Troubles & Trials', o que desarrollan su mundo interior, como 'Nightlife' o 'Wishes & Wants'.

En el segundo concierto, a cargo de Jungle Fire, llegará el turno del funk afro-latino en un directo auténtico y altamente explosivo. Este conjunto de Los Ángeles extrae sus influencias de leyendas musicales como Irakere, Ray Barreto, James Brown, Fela

Kuti y Manu Dibango, entre otros, para dar forma a ritmos afro-caribeños y africano-occidentales jalonados por breaks de funk más clásicos.

La programación de 'La huerta de la delicias' proseguirá con Eric Gales, que recala en la capital palentina con 'Middle of the Road', su cuarto álbum de estudio. Gales, uno de los mejores guitarristas del momento, firma un nuevo registro profundamente personal y reflexivo que hace eco de lo que es su vida en este momento, «un nuevo álbum más fresco y libre que nunca con un fuerte componente biográfico para el que ha contado con una multitud de invitados y colaboradores como Lauryn Hill, Gary Clark Jr., Eugene Gales, LaDonna Gales, Lance López, Raphael Saadiq y Christone 'Kingfish' Ingram».

La cuarta cita correrá a cargo del joven quinteto de Memphis Southern Avenue con su álbum de debut homónimo, un soplo de aire fresco con su genuina mezcla de voces de R&B teñidas de gospel y composiciones inspiradas en el soul. Cinco músicos jóvenes pero experimentados que provienen de diversos orígenes musicales y personales para crear música que abarca sus amplios intereses musicales, al tiempo que muestra la poderosa química que el grupo ha perfeccionado a través del escenario y el estudio.

Por su parte, Matador Soul Sounds (formado por Eddie Roberts, de The New MasterSounds), Alan Evans (Soulive), Chris Spies, Kevin Scott, Adryon de León y Kimberly Dawson presentarán su primer trabajo discográfico, caracterizado por la combinación del dinamismo de sus componentes, de sonidos nuevos y ritmos emocionantes que parten de sus pasiones musicales compartidas como los son el jazz, el funk y el soul.

Huntertones, grupo asentado en Brooklyn, cerrará el ciclo. Su sonido característico es una mezcla perfecta de improvisación inspirada y composiciones aventureras que fusionan jazz, funk, soul, hip-hop, R & B y rock. Llegan a Palencia con su segundo álbum, 'Live', que captura a la banda en su elemento, realizando música de género mientras se alimenta de la energía de su ciudad natal. Los miembros de Huntertones han colaborado con los principales artistas del pop, jazz, soul y del teatro musical.

El público que acuda a los diferentes conciertos enmarcados en el ciclo 'La huerta de las delicias' tendrá la oportunidad, además, de sumergirse en un auténtico jardín del Renacimiento gracias a los tejidos naturales recreados por Ampaypunto Artesanía Textil y a los arreglos florales de Elsalaborda.com.