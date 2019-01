Un homenaje a la tradición intenta evitar la fuga de palentinos a otras ciudades en Las Candelas Presentación de los actos de las Candelas. Antonio Quintero La matanza en la Plaza Mayor, un mercado, talleres, un concierto de Yedra y folclore protagonizan los actos del 2 de febrero EL NORTE Palencia Miércoles, 30 enero 2019, 16:57

El rito tradicional de la matanza, un mercado en la Plaza Mayor, talleres de todo tipo, paseos en burro o un concierto del grupo Yedra son algunas de las actividades que el Ayuntamiento de Palencia ha organizado para celebrar la festividad de la patrona de Palencia, la Virgen de la Calle, el sábado 2 de febrero. Y todo ello con un objetivo: evitar la fuga de palentinos a Valladolid o a otras ciudades vecinas aprovechando que aquí es fiesta.

El Ayuntamiento va de la mano con los hosteleros en este reto que, según ha recordado el alcalde, Alfonso Polanco, durante la presentación del programa de actos, tiene su germen en la llegada del Partido Popular a la Alcaldía, en 2011, que quiso dar una vuelta a los actos que hasta entonces se celebraban cada 2 de febrero y que estaban protagonizados prácticamente por las celebraciones religiosas. «Sin restar protagonismo a la eucaristía y la procesión, quisimos elaborar un programa para festejar a la patrona que rindiera también homenaje a las tradiciones. Y una de las más asentadas también en los pueblos durante esta época del año es la matanza, que decidimos trasladar a la Plaza Mayor. Luego se ha ido completando con un mercado, talleres, exhibiciones, pasacalles y degustaciones gastronómicas», explicó el alcalde.

En esta ocasión, el mercado se inaugura a las 18 horas y permanecerá expuesto en la Plaza Mayor hasta el próximo domingo. Talleres de jarapas, hilado de lana, demostraciones de trillo, de plata o de corcho se sucederán junto a representaciones teatrales, gimkanas y la venta de productos en un espacio que cada vez más artesanos demandan para instalarse, según explicó la concejala de Cultura, Carmen Fernández Caballero.

El acto central tendrá lugar a partir de las 12:30 horas del sábado, 2 de febrero, con la matanza tradicional del cerdo. El responsables de Morcillas de Fuenteandrino, Roberto Román, será el matarife en una cita que volverá a tener la Plaza Mayor como escenario, donde se chamuscará el animal, se degustará el chichurro y la morcilla, se repartirá licor y pastas y se explicará de forma didáctica cómo se llevaba a cabo la matanza desde hace más de un siglo en la mayor parte de los hogares rurales. «Será una fiesta de los cinco sentidos», señaló ayer Román.

Los más pequeños podrán montar en carro rústico y todo ello estará aderezado con exhibiciones de corcho, botas de vino, cencerros o resina. «En definitiva, un homenaje a las tradiciones. Y un montón de actos atractivos para que los palentinos no se marchen a otras ciudades, que no tengan excusa para irse porque aquí no hay nada», agregó Carmen Fernández Caballero.

Los hosteleros Marta Gil y José Antonio León, en representación de los profesionales del sector, quisieron animar también a los palentinos a degustar los productos vinculados a la matanza en cualquiera de las degustaciones en las que ellos colaboran de forma activa.

El programa de las Candelas se completa con otro homenaje a la tradición, en este caso en forma de concierto musical, a cargo del grupo Yedra en el teatro Principal.

También el Ayuntamiento ha querido reconocer, como ya ha hecho en años precedentes, a personas e instituciones que han aportado algo a la ciudad y en la tarde de mañana se inaugurará una calle que llevará el nombre de Abogados del turno de oficio y una plaza que quiere conocer el trabajo de Manos Unidas.

Se trata, en definitiva, de un conglomerado de actos para público de todas las edades con el que el Ayuntamiento intenta no solo que los palentinos se queden en su ciudad, sino también captar a visitantes del entorno que puedan visitar la ciudad para vivir de cerca ese pequeño homenaje a las tradiciones desde todos los prismas. En este sentido, Alfonso Polanco anunció que la idea de un centro comercial de Valladolid de invitar a los palentinos a visitarles en las Candelas con una campaña especial, «no deja de ser un reconocimiento a los ciudadanos como compradores inteligentes».