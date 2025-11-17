El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local. Manuel Brágimo
Palencia

Herido un varón de 62 años en un accidente de tráfico en la avenida de Valladolid

El suceso tuvo lugar a las 19 horas de este lunes a la altura del número 22

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en la capital palentina. El suceso ha tenido lugar en torno a las 19 horas de este lunes en la avenida de Valladolid, a la altura del número 22. La Policía Local de Palencia alertó de una colisión entre dos turismos, donde se pedía asistencia para un varón de 62 años, que se estaba consciente y se quejaba de dolor en el cuello.

Noticias relacionadas

Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en la calle Menéndez Pidal

Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en la calle Menéndez Pidal

Herido un hombre de 69 años en una colisión entre dos motos en Ampudia

Herido un hombre de 69 años en una colisión entre dos motos en Ampudia

Se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  5. 5 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  6. 6 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un varón de 62 años en un accidente de tráfico en la avenida de Valladolid

Herido un varón de 62 años en un accidente de tráfico en la avenida de Valladolid