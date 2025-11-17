Herido un varón de 62 años en un accidente de tráfico en la avenida de Valladolid

El Norte Palencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en la capital palentina. El suceso ha tenido lugar en torno a las 19 horas de este lunes en la avenida de Valladolid, a la altura del número 22. La Policía Local de Palencia alertó de una colisión entre dos turismos, donde se pedía asistencia para un varón de 62 años, que se estaba consciente y se quejaba de dolor en el cuello.

Se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.