El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia de 112 llega al Hospital. El Norte

Palencia

Herido tras salirse de la carretera en Cozuelos de Ojeda

El hombre, con dolores intentos en el pecho y las piernas, fue trasladado al Hospital de Palencia

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Un hombre, de 54 años, resultó herido hoy tras la salida de la vía de su turismo en la carretera PP-2131, a la altura de la salida de la localidad palentina de Cozuelos de Ojeda en dirección a Villaespinoso de Aguilar, según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 10:54 horas, momento en el que se recibió el aviso en el centro coordinador de emergencias. El conductor, único ocupante del vehículo, presentó quejas de dolor intenso en el pecho y en las piernas, lo que alertó inmediatamente a los servicios sanitarios, según informaciones del servicio de emergencias recogidas por Ical.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia para regular el tráfico y investigar las causas del accidente, así como personal de Sacyl (Sanidad Castilla y León), que movilizó una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil para atender al herido en el propio lugar del siniestro. Tras ser estabilizado, el varón fue evacuado en la misma UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  5. 5

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  6. 6 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  7. 7 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  8. 8

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido tras salirse de la carretera en Cozuelos de Ojeda

Herido tras salirse de la carretera en Cozuelos de Ojeda