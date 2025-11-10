Herido tras salirse de la carretera en Cozuelos de Ojeda

El Norte Palencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Un hombre, de 54 años, resultó herido hoy tras la salida de la vía de su turismo en la carretera PP-2131, a la altura de la salida de la localidad palentina de Cozuelos de Ojeda en dirección a Villaespinoso de Aguilar, según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 10:54 horas, momento en el que se recibió el aviso en el centro coordinador de emergencias. El conductor, único ocupante del vehículo, presentó quejas de dolor intenso en el pecho y en las piernas, lo que alertó inmediatamente a los servicios sanitarios, según informaciones del servicio de emergencias recogidas por Ical.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia para regular el tráfico y investigar las causas del accidente, así como personal de Sacyl (Sanidad Castilla y León), que movilizó una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil para atender al herido en el propio lugar del siniestro. Tras ser estabilizado, el varón fue evacuado en la misma UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.