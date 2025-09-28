El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palencia

Herido tras la colisión entre dos vehículos en Osorno

El hombre de 39 años se encontraba consciente y mareado por el golpe cuando acudió la ambulancia

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:04

Un hombre de 39 años resultó este domingo herido leve tras la colisión entre dos coches a la altura de Osorno, lo que obligó al envío de una ambulancia para su atención.

El accidente de tráfico, según informó el Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León, tuvo lugar sobre las 13:10 horas, en el kilómetro 56 de la N-611. En concreto, en el cruce de acceso a la carretera desde la salida de la autovía A-231. El alertante comunicó que el hombre se encontraba consciente y mareado por el golpe.

Al lugar de los hechos, acudió la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia para atender a la persona herida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  6. 6

    La agenda de la ministra de Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  7. 7

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  8. 8

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  9. 9

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido tras la colisión entre dos vehículos en Osorno

Herido tras la colisión entre dos vehículos en Osorno