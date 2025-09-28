Herido tras la colisión entre dos vehículos en Osorno
El hombre de 39 años se encontraba consciente y mareado por el golpe cuando acudió la ambulancia
Palencia
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:04
Un hombre de 39 años resultó este domingo herido leve tras la colisión entre dos coches a la altura de Osorno, lo que obligó al envío de una ambulancia para su atención.
El accidente de tráfico, según informó el Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León, tuvo lugar sobre las 13:10 horas, en el kilómetro 56 de la N-611. En concreto, en el cruce de acceso a la carretera desde la salida de la autovía A-231. El alertante comunicó que el hombre se encontraba consciente y mareado por el golpe.
Al lugar de los hechos, acudió la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia para atender a la persona herida.
