Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en la calle Menéndez Pidal

Un niño de 9 años ha resultado herido en la tarde de este domingo tras ser atropellado por un vehículo en la capital palentina.

El atropello ha tenido lugar en torno a las 15:05 horas, cuando la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso del accidente ocurrido a la altura del número 3 de la calle Menéndez Pidal de Palencia. El alertante comunicaba que un niño de 9 años había sido atropellado.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León trasladó el aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para atender y trasladar al menor.