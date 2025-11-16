El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en la calle Menéndez Pidal

El accidente ha tenido lugar sobre las 15:05 horas de este domingo y Sacyl ha enviado al lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:52

Comenta

Un niño de 9 años ha resultado herido en la tarde de este domingo tras ser atropellado por un vehículo en la capital palentina.

El atropello ha tenido lugar en torno a las 15:05 horas, cuando la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso del accidente ocurrido a la altura del número 3 de la calle Menéndez Pidal de Palencia. El alertante comunicaba que un niño de 9 años había sido atropellado.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León trasladó el aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para atender y trasladar al menor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  5. 5

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  6. 6 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  7. 7

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  8. 8 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  9. 9

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  10. 10

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en la calle Menéndez Pidal

Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en la calle Menéndez Pidal