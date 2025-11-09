Herido en una colisión por alcance entre dos vehículos en una rotonda de Palencia El accidente tuvo lugar a las 12:45 horas y fue solicitada una ambulancia para atender a un varón

IMagen de archivo de una ambulancia delante de centro de salud de La Puebla.

El Norte Palencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido leve este domingo por la mañana en la capital palentina como consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos en la rotonda del Monumento al Ganadero, a la altura de la gasolinera Avia, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El aviso tuvo lugar a las 12.45 horas, en el que se solicitaba asistencia para un hombre que se encontraba consciente, pero mareado por el impacto.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional de Palencia, junto con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que pidió una ambulancia para atender al herido.