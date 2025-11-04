Herido un ciclista en una colisión con un turismo en la avenida de Castilla

El Norte Palencia Martes, 4 de noviembre 2025, 15:56

Un hombre de 46 años ha resultado herido en la mañana de este martes tras colisionar la bicicleta en la que circulaba contra un turismo en la avenida de Castilla de la capital palentina.

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 10:00 horas a la altura del número 79 de dicha avenida de Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de la colisión y se solicitaba asistencia para el ciclista, de 46 años, que estaba consciente y refería dolor de espalda.

El 112 dio aviso a la Policía Local de Palencia, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido. El ciclista de 46 años ha sido trasladado posteriormente al Hospital Río Carrión de Palencia.