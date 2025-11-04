El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en la avenida de Castilla

El accidente ha ocurrido sobre las 10:00 horas de este martes y el hombre de 46 años ha sido trasladado al hospital

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Un hombre de 46 años ha resultado herido en la mañana de este martes tras colisionar la bicicleta en la que circulaba contra un turismo en la avenida de Castilla de la capital palentina.

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 10:00 horas a la altura del número 79 de dicha avenida de Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de la colisión y se solicitaba asistencia para el ciclista, de 46 años, que estaba consciente y refería dolor de espalda.

El 112 dio aviso a la Policía Local de Palencia, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido. El ciclista de 46 años ha sido trasladado posteriormente al Hospital Río Carrión de Palencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  3. 3 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  4. 4

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  5. 5 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  8. 8 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  9. 9

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  10. 10

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un ciclista en una colisión con un turismo en la avenida de Castilla

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en la avenida de Castilla