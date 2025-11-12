Herida una mujer tras caer del Mirador del Alto de las Matas en la Senda del Oso

Mirador del Alto de las Matas en la Senda del Oso, en la Montaña Palentina.

El Norte Palencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:57

Una mujer de 28 años ha resultado herida en la tarde de este martes tras sufrir una caída del Mirador del Alto de las Matas en la senda de Peña del Oso, en la Montaña Palentina.

El suceso ha tenido lugar a las 16:13 horas, cuando ha sido alertada del mismo la sala de operaciones del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León, que ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Palencia y a Emergencias sanitarias-Sacyl y realizado conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección civil, que ha coordinado el incidente y localizado el punto exacto donde se encontraba la herida.

El Centro Coordinador de Emergencias ha puesto en preaviso a los voluntarios de Protección Civil, no siendo necesaria su activación ya que la Guardia Civil ha logrado evacuar a la víctima, que posteriormente ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico (SVB) por Sacyl al Hospital de Burgos.