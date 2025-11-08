Herida una mujer en la colisión de un turismo contra un corzo en Monzón de Campos El accidente ha tenido lugar en la carretera P-405, a la altura del kilómetro 13

El Norte Palencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:23

Una mujer, de unos 56 años de edad, resultó herida este sábado como consecuencia de la colisión de su vehículo contra un corzo en la carretera P-405, a la altura del kilómetro 13, en la localidad palentina de Monzón de Campos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La víctima, que se encontraba consciente, se quejaba de un golpe en el pecho por el cinturón de seguridad, por lo que desde la Sala del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida.