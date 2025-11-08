El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Urgencias con dos ambulancias. Marta Moras

Herida una mujer en la colisión de un turismo contra un corzo en Monzón de Campos

El accidente ha tenido lugar en la carretera P-405, a la altura del kilómetro 13

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Una mujer, de unos 56 años de edad, resultó herida este sábado como consecuencia de la colisión de su vehículo contra un corzo en la carretera P-405, a la altura del kilómetro 13, en la localidad palentina de Monzón de Campos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Noticias relacionadas

Herido un menor de 10 años tras ser atropellado por un turismo

Herido un menor de 10 años tras ser atropellado por un turismo

Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

La víctima, que se encontraba consciente, se quejaba de un golpe en el pecho por el cinturón de seguridad, por lo que desde la Sala del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  3. 3

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  4. 4

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  7. 7 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  10. 10

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer en la colisión de un turismo contra un corzo en Monzón de Campos

Herida una mujer en la colisión de un turismo contra un corzo en Monzón de Campos