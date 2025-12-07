El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Tienda de La Cestilla, con los herederos de José Picó. Lucía Gil Maestro

Palencia

Los herederos del comerciante José Picó, fieles cada temporada en el local de La Cestilla

Ahora en manos de la quinta y sexta generación familiar, las ventas de turrón y dulces navideños están aseguradas cada mes de diciembre

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:05

Comenta

Como cada diciembre, los turrones de José Picó vuelven a Palencia por Navidad. La saga alicantina subía de nuevo la persiana de su pequeño ... establecimiento el pasado lunes 1 de diciembre para comenzar a vender sus característicos productos típicos además de mazapanes, peladillas o frutas escarchadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  6. 6

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los herederos del comerciante José Picó, fieles cada temporada en el local de La Cestilla

Los herederos del comerciante José Picó, fieles cada temporada en el local de La Cestilla