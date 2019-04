Héctor López: «Santiago Abascal me ha dicho que valgo más que el Cristo de la Alegría» Héctor López, en la última edición del cros de Mariano Haro. / Antonio Quintero La asociación vecinal retira el galardón que iba a entregar mañana al atleta al considerar que ha sido usado «en beneficio de su partido» ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 27 abril 2019, 14:37

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Palencia Héctor López recibió ayer la llamada del líder nacional de su agrupación política, Santiago Abascal, tras conocer que la Asociación de Vecinos del Cristo había retirado al joven atleta el galardón del Cristo de la Alegría, que concede anualmente esta entidad durante sus fiestas. «Abascal me ha dicho que valgo más que ese premio. Me ha transmitido su apoyo y me he dado cuenta que es un hombre muy cercano y amable. Además me ha dicho que me va a mencionar en el cierre de campaña», señaló ayer el joven atleta palentino tras mantener una conversación con el propio Abascal. «Es tan cercano que hasta nos hemos emplazado a disputar un carrera atlética, pues él también es corredor como yo», continuó López.

La polémica viene generada al acompañar el jueves el propio López a los miembros de la candidatura de Vox Palencia durante una visita al barrio, haciendo creer en la cuenta de Facebook del partido que lo había hecho en calidad de vicepresidente de la asociación, algo que según el colectivo no es cierto ya que ni siquiera es miembro de la junta directiva. «El pasado 16 de abril me fui a apuntar a la asociación. ¡Cómo voy a ser vicepresidente! Ese día hablamos de que no había que politizar las fiestas, cosa que están haciendo ellos con esta postura. Lo único que hice fue dar un paseo con los dirigentes de Vox para enseñarles y defender el barrio. Ahora mismo estoy destrozado. Ha habido un malentendido y no me parece normal la postura que han adoptado», apuntó el candidato, quien aseguró que le han arrebatado el galardón por unas ideologías políticas concretas. «Me lo han quitado por ir con un partido político determinado. Voy a hablar con la asociación de vecinos porque no es normal. He defendido al Cristo siempre y lo haré toda mi vida, pase lo que pase. Es mi ideología y mis valores. Luego tachan a Vox de partido ultraderechista, pero han manifestado odio y represión», afirmó una de las jóvenes caras visibles de la formación en la provincia. «Me fui a Vox porque no me convence ni Alfonso Polanco ni Miriam Andrés, ni Ciudadanos, ni Podemos. Me convence Sonia Lalanda, con quien di el paseo para hablar de las necesidades del barrio», concluyó.

Además Vox Palencia considera que López ha sido «víctima de la intolerancia» y anunció que promoverá en el Ayuntamiento su reconocimiento por los méritos que reúne en defensa de su barrio, de Palencia y de la libertad.