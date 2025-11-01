El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Yolanda Rodríguez, en las instalaciones de El Gusanito. Lucía Burón Cabrero

El Gusanito se reinventa y se centra en las madres

Quince mujeres estrenarán estos días el proyecto que promueve Yolanda Rodríguez en lo que fue un centro infantil hasta el año pasado

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:50

Comenta

Cuando Yolanda Rodríguez tuvo que cerrar El Gusanito en el año 2024 debido a las nuevas exigencias de la Junta de Castilla y León para ... los centros infantiles, trató de reinventarse y convertir esta guardería, por la que habían pasado más de 3.000 niños palentinos, en una ludoteca y un centro en el que poder celebrar cumpleaños y fiestas. Ahora, casi un año después, ha decidió hacer de este lugar un punto de encuentro para las mujeres madres.

El Gusanito se reinventa y se centra en las madres