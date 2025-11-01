El Gusanito se reinventa y se centra en las madres

Cuando Yolanda Rodríguez tuvo que cerrar El Gusanito en el año 2024 debido a las nuevas exigencias de la Junta de Castilla y León para ... los centros infantiles, trató de reinventarse y convertir esta guardería, por la que habían pasado más de 3.000 niños palentinos, en una ludoteca y un centro en el que poder celebrar cumpleaños y fiestas. Ahora, casi un año después, ha decidió hacer de este lugar un punto de encuentro para las mujeres madres.

Un parón durante este verano le ha servido para darse cuenta de qué es lo que quería realmente. De esa introspección nació un nuevo proyecto centrado en las mujeres madres, un espacio donde ellas pudieran reencontrarse consigo mismas sin descuidar a sus hijos. «Centramos nuestra vida en torno a los niños y esa parte de mujer, como mujer en sí, la dejamos un poco de lado. Intentamos cuidar a todo el mundo, llegar a todo, y al final las que nos dejamos somos nosotras mismas», sostiene.

Este nuevo proyecto, que arrancará este mes de noviembre, se organizará alrededor de un grupo anual de 15 mujeres y la idea es que cada participante pueda dedicarse tiempo propio, aunque sea en pequeños momentos. «Se trata de poder dedicarnos un momento o un pequeño momento. Ya sea un paseo, la lectura de un libro, una serie o venir aquí y compartir un rato juntas. Hay que obligarse a hacer ciertas cosas para nosotras».

E insiste. «Cuando estás todo el día con las mismas personas en un proyecto como este, nace la confianza. Cuando ya tienes confianza en un grupo, te permites realmente ser de verdad, quitarte la máscara y poder reírte en un momento determinado». El grupo busca así ser un espacio seguro, libre de juicios. «Creo que es importante que la gente vaya siempre con la idea de: yo no te voy a juzgar, tú no me juzgues a mí», destaca.

Dentro del programa está previsto que haya actividades de continuidad, como la 'bebeteca', donde las madres podrán dejar a sus hijos mientras realizan otras actividades, y ejercicios físicos adaptados a distintas edades. «Hay mujeres que sí que tienen apoyo y con quién dejar a sus hijos, pero yo lo que no quiero es que ninguna de ellas se quede sin poder venir por el hecho de no tener con quién dejar al niño».

Además, se incluirán también talleres de formación, autocuidado y charlas especializadas de todo tipo de temáticas. «Van a venir especialistas a darnos charlas, a darnos consejos. Pero todo, siempre gente que se dedique a ello. Gente experta en la materia». El proyecto busca combinar aprendizaje, diversión y autocuidado, respetando los tiempos de las madres y asegurando que se sientan comprendidas en todo momento.

Cada trimestre habrá una actividad especial solo para madres, fuera del centro, pensada para reír, disfrutar y relajarse. «Obviamente seguiremos dando este apoyo, pero va a ser fuera del centro y van a ser actividades para reírse, sobre todo, y disfrutar.» Con 15 plazas para la primera edición y un calendario adaptable, El Gusanito de Palencia se reinventa como un espacio donde la maternidad y la vida personal pueden coexistir.

Yolanda resume así su filosofía. «Cuando haces un parón, te das cuenta de que muchas veces nos dejamos a nosotras mismas. Este proyecto es para que las mujeres madres podamos dedicar tiempo a nosotras, mientras seguimos siendo madres y cuidando a nuestros hijos.» La iniciativa ya cuenta con las primeras inscritas y promete convertirse en un referente en Palencia de cuidado, formación y comunidad para mujeres madres.