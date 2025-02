Guille salva un punto para el Palencia Cristo en un partido condicionado por el césped

El Palencia Cristo Atlético sacó ayer un punto del barro ante un Villaralbo que demostró su mejoría una jornada más. Los dos conjuntos se presentaron a la cita advertidos de la igualdad con la que se iba a manejar un choque muy difícil de jugar ... por el estado del césped de Los Barreros. Un contexto que entendió mejor la escuadra zamorana, disfrutando de las mejores ocasiones, entre ellas un penalti que repelió Guille, sin duda el nombre propio del encuentro.

Villaralbo Miguel; Chechi, More, Yago, Belami; Rivera, Pepe (Róber, min. 82), Peralta (Luis, min. 82), Emma; Sekou y Abel (Beni, min. 75). 0 - 0 Palencia Cristo Guille; Ander, Pablo, Munguia, Sellés; Javi Fernández (Charly, min. 83), Peredo; Astudillo (Navarro, min. 83), César (Leal, min. 91); Fran Adeva e Ivi (Dani Rodríguez, min. 70). Árbitro: Ortega Peña (Burgos). Mostró tarjeta amarilla a Chechi por el Villaralbo y a Ander por el Cristo Alético.

Incidencias: Los Barreros. 300 espectadores.

Arrancó mejor el cuadro palentino mandando en terreno rival con Javi Fernández tratando de enlazar con Fran Adeva e Ivi sin perder nunca de vista la progresión por los costados. Diferente fue el planteamiento de Chuchi Jorqués para medirse al que fue su equipo. Y es que el entrenador palentino apostó por rápidas transiciones tras robo que permitieron a sus jugadores rondar las inmediaciones de la meta defendida por Guille con dos saques de esquina sin consecuencias en los primeros diez minutos de juego. Una tónica que se mantuvo durante buena parte de la primera mitad con un Villaralbo que creció a base de intensidad y despliegue físico llegando a disponer Rivera de una buena oportunidad en una volea que se escapó alta tras pase de Chechi. No tardó en dar la réplica el Palencia Cristo con un disparo desde fuera del área de César que repelió el poste en la que fue, sin duda, la oportunidad más clara antes del descanso.

El sonido de la madera desató las hostilidades en uno y otro bando. Primero fue More quien remató de cabeza hasta en dos ocasiones, la primera de ella detenida por Guille, mientras que la segunda se escapó cerca de la meta. En ambos casos, con el balón parado como protagonista para un Villaralbo que quiso hacer valer su envergadura. Ya cerca del descanso fue Ivi quien probó fortuna con un golpeo tenso que rozó el palo de la portería de Guille. Solo el paso por los vestuarios impidió que se siguiesen produciendo llegadas claras por parte de los dos contendientes. En este caso fue el Villaralbo quien echó picante al encuentro con una incursión de Chechi que culminó Peralta mediante un buen disparo ajustado, que rechazó Guille con una parada formidable llena de reflejos. No fue la última intervención providencial del arquero palentino.

El conjunto local no dejó de buscar el gol en la segunda parte, más activo y cómodo que el equipo morado

Escasos diez minutos después Pepe fintó en carrera para ser derribado por Munguia dentro del área. De la pena máxima se encargó Sekou, especialista desde los once metros, el punto exacto desde el que vio romperse su racha de aciertos por otra gran estirada del portero junto al palo derecho.

No dejó de intentarlo el once de Chuchi Jorqués, más activo y atrevido en una segunda mitad donde el Palencia Cristo nunca terminó de sentirse cómodo. Quiso Luismi abrir el cerrojo con un intento muy lejano que no tomó la dirección esperada por el lanzador. Misma suerte corrió el tiro de Felipe, blocado sin mayores consecuencias por Miguel justo antes de cumplirse el minuto ochenta de disputa. Lejos de querer salvar el punto logrado, tanto Villaralbo como el equipo de Álex Izquierdo descargaron todo su arsenal antes del final, con César chutando dentro del área sin superar a Miguel, justo antes de que Luis hiciese lo mismo con idéntico resultado gracias a un Guille convertido ya en salvador de su equipo.