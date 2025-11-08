El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Antonio Hoyos, presidente de TDAH y José Antonio Villarino, presidente de AFA flanquean a Rebeca Báscones y Aitana Salas, de Recoletas Guardo.

Guardo implanta una unidad de neurorrehabilitación y vida activa

El programa de Recoletas en su centro del norte de la provincia ofrecerá una atención temprana y especializada a personas con necesidades neurológicas, cognitivas o del desarrollo

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Guardo ha implantado a través de Recoletas Salud la Unidad de Neurodesarrollo, Neurorrehabilitación y Vida Activa de Recoletas. El servicio nace con el objetivo de ofrecer una atención integral, temprana y especializada a personas de todas las edades con necesidades neurológicas, cognitivas o del desarrollo. La unidad aborda desde la infancia hasta la edad adulta, favoreciendo la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.

La unidad cuenta con un equipo de doce profesionales especializados que trabajan de manera coordinada para garantizar una atención multidisciplinar e interdisciplinar. Entre las áreas que se integran destacan medicina, psicología, pedagogía, logopedia, fisioterapia, enfermería y atención al paciente. Todo el equipo dispone además del apoyo del personal del Centro Médico Recoletas Salud Guardo.

La coordinación del servicio está a cargo de Aitana Salas García, profesional con amplia experiencia en proyectos orientados a mejorar la autonomía y la calidad de vida de personas con necesidades neurológicas, cognitivas o funcionales.

Con el fin de reforzar su integración en el entorno social de Guardo, la directora del Centro Médico Recoletas Salud, Rebeca Báscones, ha suscrito convenios de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Guardo) y la Asociación TDA-H Palencia. Así, los asociados de ambas entidades podrán acceder en condiciones preferentes a tratamientos especializados en logopedia, pedagogía, psicología, fisioterapia y otras áreas relacionadas con el neurodesarrollo y la neurorrehabilitación.

Para Rebeca Báscones, «la nueva unidad es una herramienta fundamental para seguir centrados en mejorar la vida de personas y acompañarlas en su proceso de desarrollo, ofreciendo una atención especializada, cercana y de calidad que esté orientada a potenciar sus capacidades y favorecer su autonomía».

