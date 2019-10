La Guardia Civil investiga la circulación de billetes falsos de 20 euros en Palencia Billete detectado en Guardo. / El Norte Un camarero de Guardo recibió uno de ellos de una joven que pidió cambio en monedas para la máquina de tabaco EL NORTE Palencia Miércoles, 16 octubre 2019, 12:45

La Guardia Civil de Palencia investiga la existencia de billetes de 20 euros de curso no legal en la provincia, localizando uno de ellos en un bar de la localidad de Guardo, donde una joven entregó al camarero el billete para cambiarlo por monedas para la máquina de tabaco. El camarero no se percató del engaño en ese momento, pero posteriormente observó que en un lateral del billete había una frase que decía 'This is not legal. It is to be used for motion props' (que significa que no es legal, que se usa para atrezzo, ya que suelen estar destinados a películas y anuncios publicitarios).

La Guardia Civil recomienda que cada vez que se reciba un billete, hay que fijarse en los laterales, donde únicamente deben figurar las siglas del Banco Central Europeo. También recuerda que un billete legal debe ser áspero al tacto y resistente, y que debe coincidir el valor monetario con el número que aparece en la esquina y que se debe distinguir la marca de agua al poner el billete a contraluz.