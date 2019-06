La Guardia Civil abre sus puertas en Saldaña Un perro amaestrado atraviesa un coche en busca del agente de la unidad canina. / Antonio Quintero Agentes de diferentes unidades de la Benemérita acercan su trabajo a la ciudadanía en una exhibición ÁLVARO MUÑOZ Saldaña Jueves, 6 junio 2019, 21:39

Nunca nadie había entrado con una sonrisa tan grande en un furgón de Tráfico de la Guardia Civil como lo hicieron los alumnos de los centros educativos de Saldaña. No habían cometido ningún delito, pero la curiosidad 'picaba' y, apelotonados en la puerta lateral, iban accediendo al vehículo para conocer lo que tan solo habían visto, como mucho, en alguna película. Este fue uno de los grandes reclamos de la exhibición de las diferentes unidades de la Benemérita, que se celebró en Saldaña con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

Exhibición de músculo. No solo del de los agentes, sino también de las entrañas del cuerpo, que se acercó al ciudadano para dar a conocer cómo funcionan en su día a día. Lejos de esa imagen que muchas veces les persigue por castigar al infractor.

Los primeros protagonistas de la jornada no iban vestidos de verde, ni portaban un pistola en su cintura. Andaban a cuatro patas y obedecían mucho más que los centenares de escolares que presenciaron la exhibición canina en el campo de fútbol de Saldaña. Con el olfato entrenado y sin saber que era uno de los protagonistas, Roldán, un pastor belga, no se separaba de su guía, que, a golpe de imperativo, daba órdenes al can. «Estate quieto, túmbate, gira, ven, busca», le espetaba un guía canino a Roldán, que ejecutaba todas las acciones.

Tras él, llegó el turno de Ito, un pastor alemán que repitió los mismos ejercicios que su compañero canino para dar paso a las acciones de búsqueda, tanto de personas como de determinadas sustancias. Con una exactitud envidiable, tanto Roldán como Ito hallaron a la primera el contenedor donde se encontraba una niña. A través de ladridos, los dos perros avisaban a los agentes que se acercaran de inmediato hasta el lugar de los hechos, como hacen en muchas ocasiones ante la búsqueda de desaparecidos. «Entrenamos diariamente para que los perros estén preparados. Hay muchos perros distintos, aunque los nuestros están destinados a la búsqueda de personas», apuntó el sargento de la unidad canina José Ramón Fradejas.

Roldán e Ito no fueron los únicos, porque un cachorro como Floky ensalzó el trabajo que lleva amaestrar un perro. «Lleva seis meses con nosotros y al año se examinará. Le falta ganar peso, porque en una batida, si nosotros recorremos 25 kilómetros, ellos deberían alcanzar el triple», afirmó Fradejas.

Mientras Roldán, Ito y Floky demostraban su aprendizaje, el dominio aéreo enseñaba su fortaleza con el helicóptero Pegasus al dar dos vueltas sobre el campo sin el radar de velocidad activado. Eso supo a poco y, acto seguido, otro de la Guardia Civil hizo acto de presencia. A una altura prudencial, el piloto abrió la puerta y saludó a todos los presentes. Otro par de pasadas sobre el césped dejó a muchos con la boca abierta, aunque lamentaron que, por motivos de seguridad, el piloto no aterrizara en el campo de fútbol.

Entre la exhibición canina y la aérea, los niños aprovechaban la ocasión para comprobar el material y los vehículos que utilizan en su jornada laboral los agentes. Desde los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), hasta el Seprona había montado junto a los vestuarios sus propios expositores para explicar cualquier curiosidad. Especialistas en montaña y tráfico también aglutinaron a muchos curiosos. Y es que la Guardia Civil abrió sus puertas en Saldaña.