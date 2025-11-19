El Grupo Fundación San Cebrián da a luz con 45 años a BRIAN «No es un nombre ni una imagen, es una decisión profunda: la de seguir acompañando vidas con sentido, sin límites y sin imposición», subraya la gerente, Eva del Río

BRIAN es el nuevo nombre y la nueva imagen de lo que hasta hoy hemos conocido como Grupo Fundación San Cebrián, una entidad social con 45 años de historia que a partir de ahora evoluciona a BRIAN –las últimas letras de Cebrián-, respetando y honrando las raíces de una entidad que nació en San Cebrián de Campos en 1980.

El Teatro Principal de Palencia ha acogido un acto lleno de emoción, memoria y propósito, al que han asistido casi 300 personas, entre ellas representantes institucionales del Ayuntamiento de Palencia, Junta de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno, Diputación, ayuntamientos de la provincia y entidades sociales de Castilla y León y otras comunidades autónomas, así como proveedores, aliados y personas con discapacidad y familias, junto a otros clientes de la entidad.

El evento arrancó con una charla motivacional, a cargo del speaker Sergio Ayala quien con su conferencia 'Bienhumorados' puso 'a tono' a los invitados, que no sabían realmente el motivo de la Gala de los 45 años. Tras este momento, la compañía de Danza Includanza interpretó un espectáculo creado sólo para ocasión y que «nos permitirá dar a conocer durante el 2026 nuestra nueva imagen y sobre todo el relato del nuevo nombre, ya que queremos que recorra diferentes escenarios«, matizó la gerente de BRIAN, Eva del Río.

La gala terminó con un vídeo del cambio de marca, en el que se visualizó cómo Fundación San Cebrián «ha dejado caer sus letras» para dar paso a BRIAN, en un momento simbólico cargado de significado.

BRIAN remarca su fuerza en la letra I por lo que a la hora de pronunciarlo, «la fuerza la ponemos en la i como si estuviese acentuada, remarcando que la fuerza no sólo de la palabra BRIAN sino de nuestra entidad, está en las personas -simbolizando así la i como una persona que está en nuestro centro-», apuntó Eva del Río.

El proceso de 'rebranding' se inició a primeros de este año como un objetivo marcado ya en el anterior Plan Estratégico de la entidad, y que ha visto la luz este 19 de noviembre, tras 11 meses de trabajo, junto a una empresa especializada en diseño gráfico. Desde el pasado mes de enero, se han mantenido encuentros con profesionales, familias y personas con discapacidad de la entidad para trabajar en la futura marca, con dinámicas en las que «aprendimos muchas cosas, aprendimos cómo nos ven nuestros grupos de interés, con qué color nos identifican, con qué personaje nos relacionan...».

Del Río ha recordado durante su discurso final que «lo que hoy presentamos no es un nombre ni una imagen, es una decisión profunda: la de seguir acompañando vidas con sentido, sin límites y sin imposición. Lo que sí daba miedo era quedarse quietos».

Eva del Río ha destacado que «BRIAN no borra nada, al contrario: honra nuestra historia, pone en el centro nuestros valores y nos prepara para el futuro». Y ha concluido: «hoy empezamos una etapa nueva. Una etapa con propósito, con sentido y con nombre propio. Bienvenidas y bienvenidos a BRIAN».

El Grupo Fundación San Cebrián evoluciona así en BRIAN, manteniendo intactos sus servicios y la calidad de los mismos, manteniendo como base su atención y su forma de trabajar durante estos últimos años.

«Queremos seguir mirando al futuro y este cambio de imagen y de nombre responde precisamente a ese espíritu innovador que siempre ha caracterizado a esta entidad; BRIAN quiere seguir creciendo y seguir innovando para la mejor atención de todas las personas, personas mayores, con discapacidad, sin discapacidad…», apuntó del Río.

Los nuevos colores corporativos —azul, fucsia y amarillo— representan equilibrio, humanidad, energía y futuro. La nueva identidad se despliega desde esta noche en la web www.somosbrian.com, en los correos corporativos y en las primeras rotulaciones visibles en Palencia y su entorno.

Un grupo que acompaña y transforma

BRIAN cuenta con 450 profesionales y presencia en 144 localidades de Palencia y 41 de Soria, convirtiéndose en una de las organizaciones de apoyo más importantes del territorio. Sus servicios abarcan apoyos a personas con discapacidad, personas mayores, cuidados paliativos, promoción de la autonomía, proyectos de vida independiente y programas comunitarios. BRIAN subraya que ha impulsado en los últimos años iniciativas europeas, tecnológicas y de innovación social que lo han posicionado como un referente en Castilla y León y en España.