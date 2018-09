La vida de un niño se abre paso entre las aguas del Carrión gracias a estos tres hombres De izquierda a derecha, </p><p> / Nuria Sastre Las tres personas que salvaron a un joven de 13 años de ahogarse en la localidad palentina de Saldaña recuerdan el suceso MARCO ALONSO Palencia Lunes, 17 septiembre 2018, 08:24

Han pasado un par de semanas desde aquel 31 de agosto y el suceso sigue acaparando buena parte de las conversaciones en Saldaña. La noticia del niño de 13 años que fue arrastrado por la corriente en el Carrión y quedó enganchado en unas ramas a merced del río continúa de plena actualidad en la comarca de Vega-Valdavia, donde la actuación de tres hombres aquel día bajo el Puente de San Juan permitió que esa historia, de la que todo el mundo habla, acabase con un final feliz.

Esas tres personas que se convirtieron en improvisados socorristas del Carrión son José Antonio García, Joaquín González y José María Montes, que recordarán por siempre aquel 31 de agosto en el que salvaron la vida a un niño, tal y como apunta el propio Joaquín, que se encontraba en un taller situado junto al Puente de San Juan cuando las palabras alteradas de una vecina cambiaron por completo el transcurso de la jornada.

«Estábamos en el taller y entró una señora a pedir ayuda porque decía que había un niño en el río que no podía salir. Salimos para ver qué pasaba y vi al crío con el agua por el cuello, entonces me desnudé para meterme al agua sin pensármelo. Tengo un hijo de la misma edad y tenía que hacer algo para ayudarlo», asegura Joaquín, que se encontró una situación mucho más complicada de lo que esperaba cuando pudo llegar a nado hasta el menor. «Yo no sabía que tenía el bañador enredado con las ramas hasta que pude llegar a él. Cuando me acerqué, empezó a preguntarme '¿me voy ahogar? ¿Verdad?' Que te diga eso un niño es muy fuerte y me quedé con él agarrado al árbol con un brazo y con el otro estuve tirando de él para arriba para levantarle diez centímetros y que pudiera respirar», recuerda Joaquín, que ayudó al menor a sacar la cabeza del agua hasta que llegaron los otros dos 'salvavidas', el Guardia Civil José Antonio García y el bombero José María Montes.

Arriba, el lugar en el que el niño quedó enganchado a merced de la corriente. Abajo, la navaja con la que cortaron el bañador que se había enredado con las ramas y los tres rescatadores del menor. / Nuria Sastre

La experiencia de José María fue de gran ayuda. El bombero había participado con anterioridad en otros dos rescates en el Carrión «Hemos tenido más rescates de este tipo. Una vez tuvimos que sacar a un chico de un albergue que acabó en el río y en otra ocasión, a un señor. Pero este ha sido el más complicado al que me he enfrentado», asegura José María, al que le costó llegar al punto en el que se encontraba Joaquín junto al niño. «Me tiré al agua la primera vez y me llevó la corriente, entonces volví a salir y a la segunda pude llegar al chaval», explica el bombero, que llegó al lugar de los hechos junto al Guardia Civil José Antonio García.

«Cuando llegamos había mucha gente mirando y yo solo podía pensar en el chico. Me quité la ropa y me metí al agua para echar una mano a Joaquín», explica José Antonio, que ayudó a José María a cortar el bañador del chico para liberarlo. «Lo sujetó José Antonio mientras yo me sumergí para cortar con una navaja el traje de baño. Después de varios intentos, al final pude romper el torniquete que le estaba haciendo el bañador con la raíz y le saque hacia arriba para que José Antonio le sacara del río», explica José María.

El susto fue tremendo para el chico y también para su familia. De hecho, su madre ha rehusado a aportar su testimonio para este reportaje porque no quiere rememorar aquel día en el que su hijo volvió a nacer en el Carrión.

«No pensamos en que podíamos correr riesgo, lo tomamos como una obligación», sentencia Joaquín, cuya rápida actuación sirvió para que la tragedia pasara de largo por Saldaña y para que, tanto él como los otros dos protagonistas de esta historia, puedan presumir de haber salvado una vida. Poco a poco, este suceso dejará de acaparar las conversaciones de los vecinos, pero para José Antonio, Joaquín y José María estará muy presente durante mucho tiempo, y es que su valor aquella tarde sacó a un joven de 13 años de las peligrosas garras del Carrión.