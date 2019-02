Los Goya de la palentina Mirta Rojo La fotógrafa palentina Mirta Rojo, encargada de inmortalizar los Goya de este año. / El Norte La fotógrafa palentina se encargará de retratar la gran noche del cine español BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Sábado, 2 febrero 2019, 09:31

A falta de los últimos retoques, todo está listo ya en el Palacio de Exposición y Congresos de Sevilla, escenario en el que mañana por la noche se celebrará la trigésima tercera edición de los Premios Goya, la gran noche del cine español. De manera especial, en el 'backstage' se ultiman los preparativos para hacer realidad el trabajo que se ha estado confeccionando durante las últimas semanas. Desde que recibió la llamada de la Academia de Cine, la fotógrafa palentina Mirta Rojo no ha parado de trabajar en la que será una noche especial para ella, ya que será la encargada de fotografiar las primeras reacciones de aquellos que entreguen y reciban la estatuilla, segundos después de bajar de las tablas y con la emoción a flor de piel.

Será una edición especial. Esta edición no solo será la primera vez que la gala salga de Madrid, donde se ha celebrado en los últimos 18 años, sino que, además, se convierte en la primera en que el número de mujeres nominadas en una categoría de dirección –en este caso, la novel– supera al de hombres. También será la primera ocasión en que el trabajo de fotografiar a los artistas tras el telón recaiga en una mujer, algo que a la fotógrafa palentina Mirta Rojo le llena de «ilusión y orgullo porque se ha valorado mi trabajo», aunque espera que algún día «no haya que diferenciar entre hombres y mujeres y te pregunten por tu trabajo de igual modo», explica. Mirta Rojo hace alusión al fuerte movimiento de reivindicación de las mujeres en los últimos años y para el que espera que «se vayan dando pequeños empujones hacia la igualdad».

Hace más de diez años que Mirta voló del nido buscando una oportunidad. La que en cuarto curso de carrera le ofreció, en forma de prácticas, Condé Nast, la conocida editorial de revistas de lujo como Vogue, Glamour, Vanity Fair o GQ. Comenzó como asistente de fotógrafos, «haciendo de todo menos fotos», y se encargaba de la escenografía y el atrezzo. «Cuando decían hay que buscar este objeto, yo me encargaba de localizarlo y de montarlo», relata la joven palentina. Más tarde, le llegaría la oportunidad de hacer fotos de producto y de retoque. Tras año y medio, Mirta empezó la ardua tarea de buscar trabajo con los mejores fotógrafos. «Envié más de treinta currículum y solo me contestaron tres; dos para decirme que no, y el otro, para invitarme a alguna sesión para probar», continúa la palentina. Ese fotógrafo fue Manolo Yllera, con quien trabajó esporádicamente hasta que fue contratada en su equipo. «Fueron nueve meses de trabajo y aprendizaje muy intensivo. Fue el máster que nunca hice», afirma Mirta Rojo.

Un nuevo salto en su carrera profesional llegó después, cuando Condé Nast le propuso ser la fotógrafa de S Moda, un suplemento semanal que se llevaba a medias con el grupo Prisa. «La responsabilidad había aumentado, empecé haciendo siluetas de productos y bodegones y pasé a dedicarme enteramente a la moda durante seis años», explica la fotógrafa. Han sido diez años en los que Mirta ha dejado su sello en las revistas más prestigiosas del panorama nacional e internacional con venta en España. Desde todas las versiones de Vogue, Vogue Living, Vogue Novias y Vogue Niños, pasando por la revista de decoración y diseño AD o la revista Traveller, y hasta Vanity Fair España, GQ, Tentaciones, ICON, la Editorial Prisa o el País Semanal, con las que a día de hoy sigue trabajando.

Su buen hacer y su experiencia moviéndose entre las grandes firmas de revistas ha hecho que Mirta se haya ganado el reconocimiento como una de las mejores retratistas de la moda española. Hace un par de semanas, el director de comunicación de la Academia de Cine despertó la sorpresa y el entusiasmo en Mirta. «Me dijeron que mi trabajo encajaba a la perfección con lo que estaban buscando para los Goya y me quedé un poco en 'shock'. Tengo mucha ilusión, muchos nervios y mucha responsabilidad, sobre todo», afirma la fotógrafa palentina, quien, a pesar de estar acostumbrada a estar en fiestas o eventos entre famosos, no quiere que se le escape ni un detalle para «crear algo bonito».

Mirta viajará con sus dos asistentes el mismo sábado a Sevilla. Una vez allí, arrancará la cuenta atrás para recrear el set de la escenografía que propuso a la Academia de Cine, y a partir de ahí, hacer las pruebas de atrezzo, tono, luces y dar las últimas pinceladas a las indicaciones que harán que desde el minuto cero de la gala el trabajo vaya según lo previsto. Mirta aguardará a las parejas que otorguen premios y a los galardonados tras el escenario, en su set del 'backstage', para captar las primeras reacciones tras desaparecer del plano de la televisión. En ese momento, cámara en mano, Mirta se encargará de realizar las imágenes que luego coparán la red social Instagram de la Academia de Cine.

El objetivo será captar las emociones, lo visual de los trajes y sus texturas con todo tipo de planos y detalles «para que el conjunto del perfil de la academia se vea variado y bonito», explica la fotógrafa palentina, que confiesa que «me gustaría transmitir en mis fotografías lo que significa tener la estatuilla y lo que supone un evento de estas características». Entre premio y premio, el equipo de Mirta se encargará de enviar las fotografías para ser inmediatamente publicadas en el perfil de la Academia de Cine, a la vez que algunas de ellas saldrán publicadas en un faldón en directo durante la retransmisión por televisión. Un trabajo que se antoja difícil y donde la rapidez y la organización serán sus mejores aliados.

Después será hora de volver al trabajo habitual, aunque nada será igual, ya que, después de una decena de años vinculada directamente a las revistas de moda más punteras del panorama nacional e internacional, y aunque seguirá colaborando con ellas puntualmente, Mirta Rojo ha querido emprender en este 2019 un nuevo camino por su cuenta, pues «ahora empieza la aventura», explica.

Como 'freelance'

Desde el pasado mes de enero, la fotógrafa palentina trabaja como 'freelance' o autónoma, para empezar a crear aquellos temas que siempre le han rondado por la cabeza. Y es que, tras la gala, la fotógrafa retomará las ideas que con el tiempo ha ido apuntado en su agenda para hacerlas realidad. Recortes y referencias de revistas que se han publicado en otros países, que ha tomado de diferentes exposiciones, como las de Stepen Shore o Bruce Davidson, o del mundo de la pintura y las artes en general. Será hora de crear un trabajo personal donde los reportajes, los paisajes, la naturaleza, los retratos y los temas que se le presenten como un reto cobren protagonismo. Tiempo de realizar viajes y «cuantos más, mejor», como los que hizo a Filipinas para la exposición 'Nómadas' o a Uganda, donde participó en la filmación de la película 'El cuaderno de Sara', protagonizada por Belén Rueda.

Eso sí, con parada obligatoria, «una vez al mes, como mínimo», en Palencia, su querido y añorado lugar de cuna, y todo ello fiel a su idea de que «para mí, la fotografía es una herramienta para crear, transmitir, sacar algo que tienes dentro, una forma de expresarte».