Goleada del Palencia Cristo para reencontrarse con la victoria

El Palencia Cristo logró este sábado poner fin a su pequeño bache de tres partidos sin conocer el triunfo con una goleada ante el Mojados ... en La Balastera, en una jornada en la que el conjunto de Chuchi Jorques recuperó solidez, acierto en ambas áreas y buenas sensaciones –no sin pasar también algún apuro–. El Palencia Cristo logró adelantarse gracias a un cabezazo de Munguía tras un saque de esquina al borde del descanso. En la segunda mitad, y tras superar varios tramos donde el Mojados dispuso de grandes ocasiones, con dos paradas excelsas de Álex Fernández para mantener por delante a los suyos, los de Chuchi Jorques lograron sentenciar gracias a los goles de Bruno Cítores y de Ivi. El equipo morado suma tres puntos muy importantes para reafirmarse en la zona alta de la clasificación y mantenerse a tres puntos del líder, el Atlético Tordesillas. El próximo desafío será visitar al Júpiter Leonés, antes de cerrar el año en casa ante el Guijuelo.

Palencia Cristo Álex Fernández; Ivi, Pablo (Anderson, min.82), Munguía, Arévalo (Apa, min.46); Santi Pérez (Acero, min.57), Luismi, Peredo (Rober, min.65), Javi Rubio (Cítores, min.46); Cesitar y Mikel. 3 - 0 ojados : Pablo de la Fuente; Adri Fernández, Fran, Méndez, Alberto, David Anta (Juan Leal, min.62); Cerro, Cristian Isla (Andrés, min.80), Cadaveira (Unai, min.72); Álvaro Gil (Chuchi, min.72) y Colino (Arranz, min.80). Goles: 1-0 Munguía (min.37). 2-0 Cítores (min.72). 3-0 Ivi (min.87).

Árbitros: Frey Domínguez (colegio berciano). Mostró tarjeta amarilla a Munguía por parte del Palencia Cristo y a Álvaro Gil, Méndez, Juan Leal y Fran por parte del Mojados.

Incidencias: La Balastera, ante unos 400 espectadores.

Arrancó mejor el encuentro el Palencia Cristo dominando los primeros compases del duelo a través de la posesión del balón. El Mojados presentó un bloque bajo muy poblado con cinco defensas, buscando salir a contragolpe y aprovechar alguna de sus opciones. Le costó coger ritmo al partido, con veinte primeros minutos de serio estudio por parte del conjunto morado, tratando de encontrar un espacio en la defensa vallisoletana sin demasiado éxito. Los de Jorques generaron finalmente su primera gran ocasión a balón parado. Cesitar colgó una falta lateral que fue envenenándose y que terminó repeliendo Pablo de la Fuente después de no encontrar rematador. Un tímido remate de cabeza de Felipe Peredo a las manos del meta visitante fue una de las pocas oportunidades que fue capaz de generar el Palencia Cristo en el siguiente tramo, con una circulación lenta que no lograba desajustar la defensa del Mojados.

El equipo palentino fue animándose y encontrando los espacios con el paso de los minutos. Una gran combinación entre Felipe Peredo y Cesitar estuvo a punto de terminar en el primer tanto morado, pero Javi Rubio no pudo llegar por poco a rematar en boca de gol. El premio llegó finalmente a balón parado. Saque de esquina botado por Cesitar y cabezazo inapelable de Munguía al fondo de la red para anotar el primero al borde del descanso.

El Mojados dio un paso adelante al verse por detrás en el marcador y fue superior durante los últimos cinco minutos de la primera mitad, generando hasta dos oportunidades muy claras para empatar. Primero con un remate de cabeza de Álvaro Gil tras una falta lateral, respondido con una fantástica estirada de Álex Fernández. El portero local sacó una mano formidable tras bote para evitar el tanto de los vallisoletanos. La segunda gran llegada de los visitantes contó con idénticos protagonistas. Centro raso al primer palo, remate de Álvaro Gil y otra gran intervención de Álex –que se hizo grande para tapar el máximo espacio posible- para mantener el empate al término de los primeros cuarenta y cinco minutos. Dos intervenciones para enmarcar de las que dan puntos.

En la reanudación, el Palencia Cristo recuperó el mando del encuentro. La primera ocasión fue precisamente para el conjunto morado, con un balón suelto dentro del área tras una mala salida del portero, que ningún atacante pudo rematar. La respuesta llegó de manera inmediata por parte del Mojados. Gran envío lateral al área y Pablo logró evitar de manera providencial el empate, cuando David Ante se disponía a rematar ante Álex Fernández. Los de Diego Macón continuaron creciendo y llegando con cada vez más frecuencia sobre la portería morada. Juan Leal lo intentó sin fortuna desde la frontal con un potente disparo que no encontró meta.

Sentenciar el choque

El Palencia Cristo encontró el acierto para terminar de sentenciar el partido después de pasar unos minutos complicados. Pared perfecta entre Apa y Rober, centro del segundo sobre la línea de fondo, Mikel la dejó pasar y Cítores en carrera llegaba para anotar el segundo. Las buenas sensaciones continuaron para los de Jorques una vez ampliada su ventaja. Rober firmó una gran jugada y su disparo fue bloqueado cerca de la línea del área por la mano de un defensor. Una acción muy protestada, al pedir varios futbolistas del Palencia Cristo que la infracción había sido dentro del área y podría ser penalti. Falta muy cercana botada prácticamente desde la misma línea del área grande que estrelló Cesitar contra la barrera.

En la recta final del choque el Palencia Cristo logró incluso encontrar el tercero en otra gran acción a balón parado. Falta lateral lejana colgada al segundo palo, Apa de cabeza metió el balón al corazón del área e Ivi con un preciso remate, también de cabeza, logró batir a Pablo de la Fuente para terminar de certificar el triunfo de los palentinos.

El Mojados no tiró la toalla y trató de recortar diferencias en el marcador en los últimos minutos del choque. Los visitantes probaron fortuna sin éxito con un disparo de Andrés desde la frontal que atrapó sin problemas Álex Fernández.