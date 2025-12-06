El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración del Palencia Cristo, este sábado en La Balastera.

Ver 39 fotos
Celebración del Palencia Cristo, este sábado en La Balastera. Lucía Gil Maestro

Goleada del Palencia Cristo para reencontrarse con la victoria

Los de Chuchi Jorques se imponen al Mojados y rompen su mala racha de tres partidos sin ganar para seguir a tres puntos del liderato

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:12

Comenta

El Palencia Cristo logró este sábado poner fin a su pequeño bache de tres partidos sin conocer el triunfo con una goleada ante el Mojados ... en La Balastera, en una jornada en la que el conjunto de Chuchi Jorques recuperó solidez, acierto en ambas áreas y buenas sensaciones –no sin pasar también algún apuro–. El Palencia Cristo logró adelantarse gracias a un cabezazo de Munguía tras un saque de esquina al borde del descanso. En la segunda mitad, y tras superar varios tramos donde el Mojados dispuso de grandes ocasiones, con dos paradas excelsas de Álex Fernández para mantener por delante a los suyos, los de Chuchi Jorques lograron sentenciar gracias a los goles de Bruno Cítores y de Ivi. El equipo morado suma tres puntos muy importantes para reafirmarse en la zona alta de la clasificación y mantenerse a tres puntos del líder, el Atlético Tordesillas. El próximo desafío será visitar al Júpiter Leonés, antes de cerrar el año en casa ante el Guijuelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  7. 7

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  8. 8

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  9. 9

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  10. 10

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Goleada del Palencia Cristo para reencontrarse con la victoria