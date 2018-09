La gira mundial del quinteto Soulbop XL recalará en el Jazz Palencia Festival Pasacalles de la Pixie Dixie Band, en el pasado Festival de Jazz de Palencia. / Antonio Quintero El cartel incluye otros cuatro conciertos del neoyorquino Allan Harris, la saxofonista YolanDa Brown, el trío liderado por Carles Benavent, y el cuarteto de la pianista Sarah McKenzie EL NORTE Palencia Domingo, 30 septiembre 2018, 14:03

El Jazz Palencia Festival completa su programa con el gran concierto del quinteto Soulbop XL, liderado por el trompetista Randy Brecker, que atesora seis premios Grammy y el saxofonista Bill Evans, estrella del jazz actual, a los que se une en esta gira mundial el legendario baterista Simon Phillips.

El próximo Jazz Palencia FestivalOtoño Jazz en Castilla y León, que se celebra en noviembre en Palencia, se clausurará con un concierto estelar el sábado 17 en el Teatro Ortega, en cuyo escenario actuarán dos de los músicos más valiosos del jazz internacional de las últimas décadas, Randy Brecker y Bill Evans, han anunciado hoy sus organizadores.

El dúo estadounidense formado por Brecker y Evans, valorados como dos de los mejores instrumentistas de viento del jazz contemporáneo, celebra una gira mundial para conmemorar el 15 aniversario de su proyecto conjunto Soulbop, que cuenta además con el legendario baterista británico Simon Phillips como invitado especial.

El trompetista Randy Brecker ha ganado seis premios Grammy y el saxofonista Bill Evans es un veterano talento que descubrió en 1980 el mítico Miles Davis, con quien actuó y grabó cuatro discos.

Soulbol XL suma al virtuoso baterista británico Simon Phillips, cotizado músico de sesión y productor que sentó las bases de la batería en estilos tan diversos como heavy metal, el rock progresivo y el jazz fusión.

Además de ser baterista de la banda Toto, Phillips ha participado en más de 650 grabaciones y compartido escenarios y estudios con grupos y músicos como Mick Jagger, The Who, Mike Oldfield, Brian Eno, Jeff Beck, Peter Gabriel, Judas Priest, Asia, Roxy Music, o The Pretenders, entre otros.

El potente espectáculo de Soulbop XL, al que se suman también Teymor Phell al bajo y Otmaro Ruiz a los teclados, rememora el éxito de Soulbop Band, proyecto a caballo entre el funk y el jazz concebido por el trompetista Randy Brecker y Bill Evans, que emprendieron en 2003 una gira por Estados Unidos y Europa, que terminó con una semana triunfante en el club Iridium de Nueva York.

La sensibilidad funk y rhythm and blues de Evans a los saxos se mezcla con el groove y el bebop jazzísticos de Brecker para lograr una singular identidad, que en esta ocasión se verá reforzada por un auténtico maestro de la batería como Simon Phillips, cuyo dilatado trabajo a la percusión admiran y estudian bateristas de todo el mundo y de los más diversos estilos musicales.

Con este recital se completa el cartel del V Jazz Palencia Festival, que incluye otros cuatro conciertos protagonizados por grandes estrellas del jazz internacional como el cantante neoyorquino Allan Harris, la saxofonista británica YolanDa Brown, el trío liderado por Carles Benavent con Antonio Serrano, y el cuarteto de la pianista y cantante australiana Sarah McKenzie.

Un cartel que, según sus organizadores, «confirma el crecimiento artístico de este ciclo cultural» que impulsa desde 2014 el editor José Ángel Zapatero, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia y la colaboración de diversas entidades públicas y privadas de Palencia.

Precisamente mañana lunes se dará a conocer el fallo del Premio Internacional Ramos Ópticos al Mejor Relato de Jazz, convocado por el festival en colaboración con la firma Ramos Ópticos