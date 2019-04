Garicano subraya en Palencia que Ciudadanos «tiene un programa decidido contra la despoblación» De derecha a izquierda los candidatos de Ciudadanos Garicano, Igea y Rivero en el acto en Palencia. / ICAL Igea denuncia la «tomadura de pelo» y las «falsas promesas» del PP en las prestaciones sanitarias a la provincial EL NORTE Palencia Domingo, 21 abril 2019, 15:22

El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo Luis Garicano aseguró hoy que «Cidadanos tiene un programa muy decidido contra la despoblación», que incluye «una rebaja fiscal importante para los municipios en mayor riesgo de despoblación» y el «compromiso» de extender la banda ancha en todos los pueblos y autonomías durante la próxima legislatura. «Si seguimos haciendo las cosas como en el pasado es un problema que no se va a detener», lamentó.

Garicano protagonizó este domingo en Palencia un 'Café Ciudadano' acompañado por el candidato de la formación 'naranja' a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y al Congreso de los Diputados por la provincia de Palencia, Enrique Rivero, en el cual explicó que la provincia palentina ha perdido el diez por ciento de sus habitantes en los últimos 20 años, al pasar de 180.000 a 162.000 habitantes.

Después de que Garicano apuntase que «el acceso a los servicios médicos es una odisea» para muchos vecinos del norte de Palencia, Igea denunció la «tomadura de pelo» y las «falsas promesas del PP» en materia sanitaria. «El hospital más anunciado de la historia, por cuarta campaña consecutiva, probablemente está en Palencia», censuró.

Frente a ello, explicó que desde Ciudadanos pretenden impulsar «medidas reales», para conseguir que todos los palentinos que viven a más de cincuenta kilómetros del hospital tengan acceso a consultas de alta resolución. «Vamos a dotar a todos los centros de salud de la tecnología suficiente para hacer todas las consultas de telemedicina que se puedan hacer, y dotaremos también a todos los centros de salud de las medidas y herramientas suficientes para poder resolver los problemas de salud de los palentinos allá donde están», defendió.

«Nosotros no vamos a seguir prometiendo infraestructuras como la Autovía del Duero, el hospital o decenas de unidades de radioterapia. No vamos a hacer promesas falsas a los ciudadanos de Palencia, sino a darles soluciones. Con medidas reales y eficaces vamos a ocuparnos de su sanidad; sabemos cómo se hace, estamos preparados para ello, y esta provincia y esta Comunidad necesitan de una vez una política real, efectiva, y no políticos paseando cada cuatro años con una bolsa de caramelos, diciendo mentiras y prometiendo cosas irreales una vez tras otra», esgrimió.

A juicio de Igea, la provincia de Palencia y Castilla y León en general «necesita políticos como Enrique Rivero, y que el apoyo de todos los palentinos lleve a Cs al Congreso y consiga una mayoría para el cambio y para la modernidad, para el progreso, no una mayoría para el trabuco y para la reconquista, sino para Europa, para los derechos, los servicios y la España moderna que nosotros necesitamos».

Por su parte, el propio Rivero destacó que «el voto útil en la provincia de Palencia es el voto útil para Cs, para echar a Sánchez de la Moncloa y que dejen de engañar tras tantos años de falsas promesas y mentiras en esta oportunidad única e histórica».