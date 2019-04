Ganemos da la llave al PP de Palencia para modificar 2 millones de euros 28 días antes del 26-M El alcalde, Alfonso Polanco, preside el pleno. / Antonio Quintero El PSOE y Ciudadanos votaron en contra porque creen que es el próximo Gobierno quién debe decidir el destino de ese dinero MARCO ALONSO Martes, 30 abril 2019, 18:07

Ganemos dio su apoyo a una modificación que permitirá al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia cambiar el presupuesto en cerca de dos millones de euros solo 28 días antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Grupos antagónicos han sumado sus fuerzas a última hora para apoyar un paquete presupuestario que permitirá adoptar una serie de decisiones de calado principalmente social y cultural, unas medidas a las que tanto Ciudadanos como el PSOE dijeron que no.

El concejal de Hacienda, Sergio Lozano, se mostró muy crítico con la postura de esos dos partidos de la oposición, a los que tachó de votar en contra de medidas beneficiosas para la ciudad en búsqueda de fines electoralistas. «Piensan que a falta de cuatro semanas, al enemigo ni agua. Pero el enemigo no son los palentinos», espetó Lozano, que tuvo una contundente respuesta por parte del socialista Carlos Hernández. «Estamos configurando nuestro propio proyecto político y tú, Sergio, no puedes condicionarnos. Me estás pidiendo que haga seguimiento de tu política y tenemos nuestro propio proyecto. No puedo apoyar un cambio de 2 millones de euros porque estás condicionando lo que tenemos en la cabeza. A última hora vienes con prisas y con ganas, y habéis tenido cuatro años para arreglar los problemas de Palencia. Ahora resulta que queremos transformar una ciudad en 25 días», sentenció Hernández.

Por su parte, Juan Gascón explicó el apoyo de Ganemos a una propuesta popular de tanto calado porque, a su juicio, el 'sí' de su partido beneficia a la ciudad en su conjunto, lejos de ideologías y de formas de ver la política. «Ninguna de estas propuestas generarían ningún tipo de susceptibilidad en ningún grupo en cualquier otro mes del año. Vemos que es importante que estas iniciativas que nosotros planteamos salgan adelante. Con unas estamos más de acuerdo que con otras, pero no hay ninguna que nos tire para atrás», explicó Gascón con un discurso lleno de pragmatismo.

Por su parte, Ciudadanos resaltó que no era el momento. «En 28 días los palentinos van a elegir quién va a dirigir la ciudad de Palencia, y parece más coherente que el equipo de Gobierno que salga de las urnas sea el que considere qué hacer con ese dinero. Qué decida el próximo Gobierno», aseguró ayer el portavoz naranja, Juan Pablo Izquierdo.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y esa cercanía perfumó los debates de un aroma electoral patente, en el que unos y otros trataron de sacar cierto rendimiento político en sus intervenciones. La propuesta de dictamen de la Comisión Informativa Especial del Palacio de Congresos de La Tejera fue un gran momento para que Ciudadanos sacara a relucir su arsenal sobre una inversión millonaria que hasta el momento no ha repercutido ni en Palencia ni en los palentinos. «¿Qué ha pasado con los más 7,5 millones invertidos, 1,5 de los cuales salió de las arcas del Ayuntamiento?», se preguntó Izquierdo poco antes de apuntar que la comisión sirvió para poco aunque, a su juicio, «ha ayudado para que el Ayuntamiento tenga un mayor control de sus inmuebles. No queremos otro Lecràc porque al final los que sufrimos las consecuencias somos los palentinos», señaló Izquierdo en alusión a una propuesta a la que todos los partidos votaron a favor, menos Ganemos, que decidió abstenerse.

El alcalde, Alfonso Polanco, también aprovechó el pleno para hablar de La Tejera y para asegurar que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Sánchez. «Hay un proyecto redactado que solo está pendiente de la firma de un convenio definitivo. Según el Ministerio, todo está pendiente de la decisión última política de sacarlo adelante», apuntó el alcalde poco antes de hablar de algo que suele salir a la palestra antes de unas elecciones: el soterramiento, una actuación que exigirá a Sánchez.