Ganemos denuncia la falta de limpieza en las riberas del Carrión en Palencia Basura acumulada junto al río. / El Norte La plataforma recueda que la empresa Áreas Verdes es responsable de mantener el ornato adecuado en estas zonas de ocio y deporte EL NORTE Palencia Domingo, 8 julio 2018, 12:21

El grupo de concejales de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia han vuelto a presentar un queja por la falta de limpieza en los entornos del río Carrión, en una zona cuyo ornato y cuidado está encomendado, según recuerda Ganemos, a la empresa Vallisoletana de Áreas Verdes, a la que los grupos de la oposición municipal acusan de no cumplir adecuadamente con las condiciones del contrato firmado con el Patronato Municipal de Deportes.

Ganemos, que adjunta una colección de fotografías en las que se ilustra un deplorable estado de la limpieza del tramo comprendido entre Puentecillas y el Puente Mayor, insiste en que esta situación demuestra que Áreas Verdes no cumple de forma adecuada con su cometido, ya que, según indican, además de segar la maleza debe también recoger la basura de muchas zonas de ocio y deporte de la ciuad «y no limitarse a actuar en el campo de golf». Ganemos pide al Ayuntamiento «que no mire para otro lado».