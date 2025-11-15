«El ganador del millón de euros no puede estar muy lejos»

«El ganador del millón de euros muy lejos no puede estar, yo creo que ha caído en el pueblo, aunque es verdad que hay ... obras del Ave y vienen trabajadores al bar, y también hay empleados de banca y gente de paso», comenta Jorge García Guerra, que regenta junto a su mujer, Elena Ion, el bar Norte, en el número 6 de la Plaza Mayor de Villada, despacho donde fue validado el boleto acertante de El Millón en el Euromillones del viernes. «Está bien que toque en un pueblo tan pequeño como Villada, seguro que en Madrid hay muchas administraciones que no han dado nunca este premio. Es un reclamo para el pueblo, sobre todo ahora que se acerca la Navidad. Viene más gente a comprar», agrega.

«Me enteré de que había dado El Millón al momento, había dos clientes en el bar y les llamaron familiares de Madrid que estaban viendo el sorteo en directo y les dijeron que habían oído mentar a Villada. Es un premio curioso que pone a Villada un poco en el mapa», incide Jorge García Guerra, que no es un neófito en eso de repartir suerte en sorteos.

«En el año 2011 dimos 1.200.000 euros en la Bonoloto, y antes de la covid más de 800.000, también en la Bonoloto. El año pasado dimos más de 50.000 euros, y un poco antes, otros tantos. Si hemos dado cien premios, noventa han sido de Bonoloto. En Villada, de los 800 habitantes que tiene, 700 juegan», subraya el dueño del bar Norte, negocio que abrió su abuelo y que continuaron sus padres en este municipio de Palencia.

«En Villada, para los pocos que somos, tocan muchos premios. Yo voy a tener que ampliar el cuadro con los premios de más de 50.000 euros que he dado ya», apostilla Jorge García Guerra.