Elena Ion, mujer de Jorge García Guerra, con el cartel de El Millón.

«El ganador del millón de euros no puede estar muy lejos»

«Es un reclamo para Villada», dicen Jorge García y Elena Ion, dueños del bar Norte, que validó el boleto acertante en el Euromillones del viernes

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:21

«El ganador del millón de euros muy lejos no puede estar, yo creo que ha caído en el pueblo, aunque es verdad que hay ... obras del Ave y vienen trabajadores al bar, y también hay empleados de banca y gente de paso», comenta Jorge García Guerra, que regenta junto a su mujer, Elena Ion, el bar Norte, en el número 6 de la Plaza Mayor de Villada, despacho donde fue validado el boleto acertante de El Millón en el Euromillones del viernes. «Está bien que toque en un pueblo tan pequeño como Villada, seguro que en Madrid hay muchas administraciones que no han dado nunca este premio. Es un reclamo para el pueblo, sobre todo ahora que se acerca la Navidad. Viene más gente a comprar», agrega.

