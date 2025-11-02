La FP gana adeptos y llega a alcanzar los 3.300 alumnos matriculados este curso

La Formación Profesional (FP) en Palencia atraviesa un momento de expansión sostenida, consolidándose como una alternativa real y eficaz frente a la universidad para quienes ... buscan empleabilidad inmediata y especialización práctica. Este curso, la provincia cuenta con alrededor de 3.200 alumnos, cifra que podría llegar a 3.300 a medida que avanza el trimestre, dado que los estudiantes pueden incorporarse siempre que queden plazas disponibles en los distintos ciclos.

El impulso de la Formación Profesional en Palencia ya no es una promesa de futuro, sino una realidad consolidada. La cifra de alumnos matriculados no deja de crecer y se acerca cada vez más a la de los universitarios, una tendencia que refleja un cambio de mentalidad tanto entre los jóvenes como entre las empresas. «El número de alumnado en FP se está equilibrando bastante respecto al de la universidad. Principalmente porque las empresas están solicitando mucho más titulados en Formación Profesional. Las ofertas estarán ahora mismo casi en un 70-30 en favor de los titulados en FP» explica Francisco Cuadrado Lobera, asesor de FP del Área de Programas de la Dirección Provincial de Educación.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, en Palencia cursan actualmente estudios de FP unos 3.200 alumnos, una cifra que podría llegar a los 3.300 a lo largo del trimestre. «Este año estamos en unos 3.200 alumnos y el año pasado contamos con unos 3.000 alumnos. Este curso esperamos alcanzar los 3.300 sin problema», señala María Fuertes Jato, inspectora de Educación. El crecimiento, apunta, no es casual, sino el resultado de una mayor conexión con el mercado laboral y de una oferta cada vez más variada.

La FP se ha convertido en una vía directa hacia el empleo estable, y eso se nota en los datos. «Hay muchos ciclos que tienen prácticamente un 100% de inserción laboral, los de sanidad podríamos decir que un 98%. En cuanto a los de informática tienen entre el 80 y el 90%. La media suele estar sobre el 72%», detalla Cuadrado. La demanda de titulados supera incluso la oferta disponible: «Las empresas nos están pidiendo continuamente gente, sobre todo en profesiones concretas como electricidad, conductores o soldadores».

Esa vinculación se traduce también en una bolsa de empleo informatizada, que funciona desde hace cuatro años y canaliza directamente las ofertas laborales hacia los centros educativos. «Las empresas ponen sus necesidades en el puesto de trabajo y esa oferta va a todos los centros. Los responsables de cada centro se lo envían a los alumnos y son ellos quienes deciden si les interesa o no», explica Cuadrado. De hecho, la mayoría de los titulados terminan trabajando en la propia provincia, lo que refuerza el tejido económico local.

La oferta formativa palentina se ha diversificado y cada curso incorpora nuevos ciclos adaptados a las necesidades reales del entorno. «Todos los años se están incorporando nuevos ciclos formativos, aunque no todos los tenemos en Palencia. En función de necesidades, de recursos y si hay demanda se implementan», indica Fuertes. En el curso actual destaca el estreno del ciclo de Soldadura en el IES Trinidad Arroyo, una de las grandes apuestas. «El año pasado implementamos otro par de ciclos en Aguilar y en el Jorge Manrique el de Integración Social», añade. El reto, admite, es que algunos ciclos no terminan de despegar por falta de alumnado, pero el balance general es «claramente positivo».

En cuanto al perfil del estudiante, la FP palentina refleja la diversidad de un sistema que ha dejado de ser una opción secundaria. «Normalmente el perfil que tenemos en la FP es gente joven. También tenemos gente que viene de la universidad o mayores que no han encontrado trabajo o están buscando alguna especialidad. En grado medio son chicos y chicas que acceden desde la ESO la mayoría, y en Grado Superior son alumnos que terminan el Bachillerato y no tienen claro si quieren ir a la universidad o deciden ir a la FP», explica Fuertes. No faltan tampoco los titulados universitarios que buscan en la FP una especialización práctica y rápida inserción laboral: «También hay gente que no encuentra trabajo tras aprobar el Grado universitario y tras aprobar el ciclo superior de FP sí».

Sanidad e informática

Los ciclos más demandados en Palencia continúan siendo los vinculados a sanidad, informática, automoción y administración, aunque también despuntan los de ganadería agrícola en Viñalta, que incluso sirven de vía para acceder a estudios universitarios de Veterinaria. «Los de Cuidados Auxiliares de Enfermería tienen una inserción laboral prácticamente del 100%», destaca Cuadrado, que también subraya la importancia de los Grados Básicos: «Permiten que estos chicos que parece que no van a terminar la ESO encuentren un cauce formativo y una proyección laboral».

Sin embargo, el mapa provincial presenta todavía desigualdades. «Quizá donde más problemas tenemos es en el ámbito rural, en los pueblos sobre todo del norte. En las poblaciones satélite no tenemos tanto músculo de alumnos para que puedan acceder a ellos», reconoce Cuadrado. Los centros funcionan, pero no con la demanda esperada. Desde la Junta insisten en que la implantación de la nueva FP Dual ayudará a fortalecer esa conexión entre los centros y el entorno productivo. «Quedan todavía muchísimos retos por abordar. La unión entre empresa y centro educativo es el pilar fundamental. Lo que se persigue con esta nueva FP es que los chicos tengan más horas de formación en la empresa y que la formación que adquieran esté más enfocada a las necesidades empresariales», resume Fuertes.

El objetivo a corto plazo es consolidar esa colaboración entre los institutos y el tejido empresarial, dotar a los centros de más medios y mantener el ritmo de crecimiento que ha situado a la Formación Profesional palentina en este buen momento en cuanto a matriculaciones.