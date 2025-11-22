Francy Vincy, un viaje a la niñez convertido en pizza en Palencia La pizzería Kuró se presenta un año más al concurso de Mejor Pizza de España, en el que quedó segunda la pasada edición

Después del éxito de 'UnDueTre', la pizza con la que conquistaron en 2024 el segundo puesto del concurso a la Mejor Pizza de España, la pizzería siciliana Kuró vuelve a presentarse con el objetivo de llevarse el primer premio. Su creadora, Francesca, admite que su nueva propuesta, la 'Francy Vincy', ha supuesto uno de los mayores desafíos de su carrera.

«Este año me volvieron a contactar desde la organización y, aunque al principio dudé, insistieron bastante porque querían una nueva pizza mía», recuerda. En aquel momento, atravesaba un periodo de trabajo intenso y no estaba segura de poder dedicarle el tiempo necesario, pero, «me dejé llevar».

La insistencia dio su fruto y, poco a poco, la idea empezó a tomar forma, aunque el proceso no fue sencillo. «La expectación era muy grande. La pizza con la que quedé segunda el pasado año sigue gustando muchísimo y todavía viene gente de fuera solo para probarla. Eso me generaba una presión enorme», explica.

Fue entonces cuando una conversación con un amigo cambió su perspectiva. «Me dijo: saca fuera toda la expectación que tienen los demás, porque cuando te concentras en ti, es donde nace la magia. Aquella frase me ayudó muchísimo». A partir de ese momento, Francesca decidió iniciar un proceso de introspección hacia su infancia en Palermo. Durante todo el proceso creativo, no pudo evitar recordar a su familia, en especial a su padre, a quien perdió con solo 13 años y a quien describe como su gran referente. «Siempre he hablado de él porque fue mi gran figura. Pero esta vez también está muy presente mi madre», confiesa desde su establecimiento en Palencia.

De hecho, es su madre, de 89 años, su mayor fan y, según cuenta, una mujer de una fortaleza excepcional. En esta ocasión, Francesca quiso rendir homenaje a ambas figuras. «En esta pizza también ha mucho de mi madre, de su apoyo incondicional. Hubo un momento, cuando nació Kuró, que me dijo: no necesitas de nadie, tú puedes hacerlo sola y lo vas a hacer bien. Esa frase marcó el inicio de todo».

De este viaje interior nace 'Francy Vincy', una pizza cuyo nombre también refleja un proceso de reconciliación personal. «Mi nombre completo es Francesca Vincenza, pero nunca me gustó mucho 'Vincenza', así que lo omitía. Me conecté con mi infancia, con cuando mi madre me llamaba 'Francy Vincy' con todo su cariño, y sentí que en ese nombre estaba todo lo que ella soñaba para mí».

El resultado no puede ser más simbólico ya que Francesca partió de su creación más popular -la Francesca, una pizza con tomate, mozzarella, cebolla en crudo, bacón y emmental- y decidió reinterpretarla. «Quise dar una vuelta a la pizza que más gusta. Salió una versión más intensa y con más carácter. Es una versión mejorada, más gourmet, más top», explica.

En cada bocado hay un significado especial. «Es una pizza que juega entre el blanco y el rojo. El rojo representa la pasión que pongo en todo lo que hago, el blanco, mi parte espiritual. Luego está el bacón, que simboliza mi carácter fuerte, y las especias, con las que juego como con los aromas sicilianos que llevo dentro. Por último, la cebolla representa mi vida, porque he tenido que quitar muchas capas para poder dar lo mejor de mí».

Incluso la crema de pistacho que utiliza en la receta es una creación exclusiva. «La inventé justo para esta pizza. No existe en el mundo otra igual, porque es mía, con mis ingredientes secretos», asegura con orgullo. El equilibrio entre el rojo y el blanco, entre la pasión y la serenidad, es el reflejo de ese viaje interior que la chef propone al comensal que desde hace unas semanas llena su local para probar esta nueva propuesta. «Cada ingrediente me representa», insiste. Y concluye, «ha sido un reto muy grande, pero también una liberación porque cuando dejas de pensar en lo que esperan los demás y te centras en ti, es cuando nace la magia. Y esta pizza, sin duda, nació de ahí». Hasta este domingo, 23 de noviembre, se puede probar y votar en el establecimiento para que el premio se venga a Palencia.

