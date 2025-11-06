El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Claudio de la Cal, este jueves en el teatro Ortega. Lucía Burón/Ical
Claudio de la Cal, Premio Piedad Isla

«La fotografía no debe dar respuestas, sino plantear preguntas para mejorar»

El zamorano subraya el legado de Piedad Isla en un acto que incluye el preestreno de 'Isla Indómita' en el teatro Ortega

J. García-Prieto/Ical

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:00

«La fotografía no debe dar respuestas, sino plantear preguntas para que otros hagan cosas por mejorar», señaló Claudio de la Cal, premiado con el XVI Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla por su trayectoria en la memoria rural, los temas sociales y el patrimonio etnográfico. El Teatro Ortega de Palencia acogió este jueves –aniversario del fallecimiento de la pionera etnógrafa–, la entrega oficial organizada por la Diputación, junto al preestreno del documental 'Isla Indómita'.

Visiblemente emocionado, De la Cal expresó su gratitud por un premio que considera «uno de los más importantes de España». «Estoy muy agradecido. La profesión de fotógrafo es muy complicada», señaló, mientras destacó el «poso muy importante» que dejó Piedad Isla con su material etnográfico y fotográfico, un legado que «nos sirve a todos los fotógrafos para seguir trabajando».

Con más de 30 años de dedicación, valoró el respaldo económico de la Diputación como «un resorte muy importante» para continuar su labor. «No me lo creía cuando me llamó la presidenta», confesó, e insistió en que su obra se centra en el mundo rural a través de conceptos abstractos como «la nostalgia y la ausencia».

El galardonado se mostró honrado al unirse a «dinosaurios» de la fotografía española como Cristina García Rodero o Ramón Masats, lo que le otorga «una voz muy importante», y enfatizó que traslada el legado de Isla al siglo XXI.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, calificó el día como «especial y emocionante» por la entrega del premio y por el preestreno del documental. Armisén destacó a Piedad Isla como «una mujer adelantada a su tiempo» que, con su Vespa, capturó la realidad de la Montaña Palentina. La presidenta agradeció a Visual Creative –Miguel Sánchez González y Jorge Moreno– por trasladar la vocación y compromiso de Isla, y extendió su gratitud a todos los patrocinadores.

El director del documental 'Isla Indómita', Pablo García Sanz, describió el proyecto como «un auténtico placer» tras dos años de trabajo. «Me quedo con la fuerza de Piedad Isla por defender su conciencia con el medio natural y cultural; en Castilla y León tenemos un referente que debemos seguir», afirmó.

Por su parte, el productor Miguel Sánchez González (Visual Creative) subrayó la importancia de «apostar por el territorio» desde hace 15 años. «Es clave que desde aquí se creen audiovisuales sobre nuestra propia historia y patrimonio. Piedad Isla es emocionante y este documental llegará más allá de las fronteras provinciales y autonómicas», concluyó, mientras agradeció el apoyo de entidades locales, provinciales y autonómicas para «impulsar a nuestra gente y nuestra tierra».

