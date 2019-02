Fomento rechaza que la reforma del Lecrác de Palencia se tramite como obra urgente Edificio del centro cultural de la antigua cárcel Lecrác. / Antonio Quintero El Ministerio se compromete a agilizar la contratación, pero estima que no existe emergencia JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Jueves, 14 febrero 2019, 14:19

Tres grandes deudas tiene contraídas el Ministerio de Fomento con la ciudad de Palencia. En realidad, son alguna más, puesto que estos tres grandes proyectos que inquietan al Ayuntamiento no son los únicos que que quedan pendientes en la agenda ministerial con relación a la mejora de las infraestructuras en la capital palentina.

Pero estas tres grandes obras, el soterramiento del ferrocarril, la rehabilitación de La Tejera y la reparación del centro cultural de la antigua cárcel (Lecrác) pueden considerarse a estas alturas casi como deudas históricas, ante el amplio horizonte temporal que las contempla.

El Ayuntamiento de Palencia lleva meses a la espera de recibir noticias relativas a cualquiera de estos proyectos, porque la previsión inicial es que a lo largo de 2019 se puedan dar pasos definitivos en todos ellos. En algunos, incluso podrían suponer la ejecución completa de los trabajos pendientes y en otros, como en el soterramiento, se espera que el Ministerio de Fomento pueda comunicar la solución definitiva que ha previsto para llevar a cabo la integración del trazado del ferrocarril en la ciudad.

Y al fin, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, de la que depende directamente el proyecto de la antigua cárcel, ha ofrecido una respuesta al Ayuntamiento de Palencia. No es la esperada, porque rechaza frontalmente la petición realizada por el Consistorio, que había solicitado al Ministerio que asumiese las obras de reparación y mejora del edificio del Lecrác como un proyecto de carácter urgente.

Pero no ha sido así. La respuesta remitida por la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, a la Subdelegación del Gobierno, para que esta administración se la transmita al Ayuntamiento, recoge claramente que el proyecto de subsanación de las deficiencias detectadas en la antigua cárcel no puede encuadrarse bajo la declaración de obra de emergencia. «Esta opción no resulta viable jurídicamente», señalaba la representante ministerial.

El Ayuntamiento había trasladado a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, también a través de la Subdelegación del Gobierno, una propuesta de declaración como obra urgente del proyecto de reparación completa de las cubiertas de Lecrác, debido a que su diseño original presenta importantes deficiencias que han generado graves daños al edificio, con la aparición de continuas goteras, desprendimientos de techos y averías en canalizaciones y maquinaria.

El Ayuntamiento confiaba en que esta petición fuera aceptada, debido a que han transcurrido cerca de ocho años desde que se inauguró el centro cultural y desde aquellos momentos iniciales los problemas de inundación en el tejado, las goteras y las averías de los equipos tecnológicos han sido continuas.

Así, una vez reconocida por Fomento su responsabilidad, ya que fue esta administración estatal la que contrató las obras de rehabilitación del edificio de la antigua cárcel, el Ayuntamiento confiaba en que aceptase la propuesta de actuación urgente, toda vez que el propio Ayuntamiento ha tenido que acometer unas obras de emergencia en los últimos meses para evitar que las goteras siguieran adueñándose de la cubierta y frenar el desprendimiento de techos y escayolas, entre otras medidas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Fomento se estima que no hay posibilidad jurídica de que este proyecto planteado por el Ayuntamiento pueda ser considerado de emergencia, por lo que se desestima la petición.

No obstante, Helena Beunza señala en la carta que el Ministerio ya ha encargado el proyecto para resolver todas las deficiencias detectadas y que, de hecho, ya se encuentra supervisado, con la previsión de que en los próximos días se apruebe técnicamente.

Asimismo, la responsable ministerial señala que se está trabajando para que la contratación de las obras se produzca tan pronto como la situación presupuestaria lo permita. Además, se indica también en la carta que la ejecución se realizará mediante una encomienda a la empresa pública Tragsa, «a fin de conseguir con ello una mayor celeridad en la tramitación del expediente. Confío en que estas medidas solucionen cuanto antes los problemas existentes», recalca Helena Beunza en el documento.

A finales del pasado año, la empresa Bercopa concluyó unas obras de emergencia que se contrataron este verano para dar solución a algunas de las deficiencias estructurales del edificio de la antigua cárcel. Sin embargo, los problemas de humedades, filtraciones de agua y climatización del edificio aún siguen presentes e impiden que el centro cultural Lecrác pueda desarrollar su actividad con normalidad y que incluso se puedan poner en marcha nuevos servicios y espacios, que en estos momentos se encuentran cerrados, pero que están disponibles.

Las recientes obras han puesto fin a las enormes goteras y los hundimientos de las escayolas del techo de la zona en la que anteriormente se ubicaba el archivo histórico de la Policía y también se ha reparado el techo de la zona de la escalera que da acceso a la sala de estudio. Los trabajos, que han costado alrededor de 40.000 euros, han servido también para que se creen sistemas de acceso a la cubierta desde el interior del edificio y medidas de seguridad en el tejado, para cuando se tengan que efectuar trabajos de reparación.

Pero estas medidas no son más que una mínima intervención, en el marco de un problema mucho más amplio que afecta no solo una parte de la cubierta, sino a todo el tejado del edificio, que los técnicos municipales consideran que se colocó de forma errónea y con materiales poco apropiados, que impiden desaguar la lluvia y la acumulan formando auténticas piscinas en el tejado, lo que ha ido provocando que se extiendan las goteras por todo el edificio.

Además, se ha comprobado que el sistema de climatización no es adecuado para un inmueble de techos tan elevados, produciéndose además la paradoja de que si la calefacción o el aire acondicionado se suben para que preste un buen servicio, el ruido y las vibraciones que genera el sistema son insoportables en algunas de las zonas del edificio, como en la sala de estudio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento reclamó al Ministerio de Fomento, que había financiado las obras iniciales a través del 1% Cultural, una reparación de todas las deficiencias, para lo que se ha elaborado un proyecto que asciende a más de 300.000 euros.

Y dado que el Ministerio no cuenta con presupuestos para acometer esta otra, se optó por recurrir a la petición de una tramitación de urgencia como proyecto de emergencia, procedimiento que no obliga a esperar a que haya consignación presupuestaria propia. Sin embargo, esta petición se ha desestimado y habrá que esperar a que haya dotación presupuestaria.

La reparación integral de todas las deficiencias permitirá en el futuro al Ayuntamiento ocupar la zona abandonada por la Policía Nacional, instalando en ella la biblioteca que ahora está en Miguel de Unamuno y creando también una nueva sala de estudio, ya que la actual está sobresaturada.