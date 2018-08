Un salto lleno de riesgo hace ganar a 'Use' por tercer año consecutivo en Palencia 01:08 'Use' ejecuta el salto que le hizo campeón por tecer año consecutivo del Concurso de Recorte Libre de Palencia. / Antonio Quintero El de La Seca logra el triunfo con un salto pegado a las tablas, pese a tener roto el ligamento cruzado y el menisco MARCO ALONSO Palencia Domingo, 26 agosto 2018, 23:46

Quien más, quien menos ha desoído alguna vez al médico. Unos se resisten a dejar el tabaco, otros se niegan a ir al gimnasio y algunos son incapaces de sacar de su dieta las grasas saturadas. Todos, alguna vez, hemos mirado hacia el otro lado cuando hemos escuchado algo que no nos agradaba en una consulta, pese a que esa actitud fuese en contra de nuestra salud, pero lo de Eusebio Sacristán 'Use' es de otro nivel. Y es que, este cortador de La Seca sigue jugándose la vida cada tarde, pese a que tiene rotos tanto el ligamento cruzado posterior como el menisco.

Lás imágenes que ha dejado el concurso 'Use' gana por tercera vez el concurso de cortes de Palencia

La lógica dice que competir en esas condiciones resta posibilidades de triunfo y añade una gran cantidad de riesgos, más aún cuando uno se dedica a saltar sobre animales que rondan la media tonelada. Pero la ambición de 'Use' es mucho más fuerte que el dolor y volvió a demostrar que lo único que es capaz de entrar entre las tablas y el toro cuando hay menos de cinco metros entre ambos es su figura.

'Use' lo volvió a hacer. Campos Góticos enmudeció cuando vio al de La Seca tocar el ruedo con los brazos en cruz poco antes de abalanzase sobre su rival para saltarlo con un tirabuzón escalofriante que le hizo ganar el Campeonato de Recorte Libre de Palencia por tercer año consecutivo.

Ya no quedan adjetivos para hablar de este peón de bodega que elabora vino en la Denominación de Origen Rueda y levanta al público de las plazas de toros de toda España sin pensar en su maltrecha rodilla. Pero en el concurso de ayer participaron otros once cortadores y tres cortadoras que mostraron la buena forma en la que se encuentra la afición a estas suertes, pese a la baja calidad de 'los de negro', a los que les costó embestir e hicieron muy complicado el trabajo a 'los de blanco'.

Del bando de 'los de negro' solo destacó un poco el que tocó en suerte en la tercera ronda a Saúl Rivera, Ángel Pitarque, David Sánchez y al propio 'Use'. Un quiebro invertido lleno de peligro no sirvió a David Sánchez para entrar en la final como mejor segundo, en la que logró colarse Ángel Pitarque gracias a un temple que puso los pelos de punta a la Plaza de Campos Góticos.

Pitarque y 'Use' pugnaron con Sergio García 'Tororo' y Cristian Moras por hacerse con el triunfo, pero la victoria parecía reservada para 'Use' con ese salto característico que tantas alegrías le ha dado en su dilatada trayectoria. El segundo puesto fue para Pitarque; el tercero, para 'Tororo' y Moras se tuvo que conformar con llevar a su vitrina el trofeo del cuarto clasificado de un concurso con cortadores de relumbrón y toros para olvidar. Lo que no podrán olvidar los aficionados es ese salto que dio la victoria al de La Seca, ese que no hace caso al médico.