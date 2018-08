Mercedes Cajigal se erige en el pregón de las fiestas de Palencia en «la voz de todos los peñistas» Mercedes Cajigal, durante el pregón junto al alcalde y el concejal de Fiestas de Palencia. / Marta Moras La coordinadora de las peñas de Palencia anima a los visitantes a «conocer el corazón castellano» RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Sábado, 25 agosto 2018, 22:19

Nadie mejor que ella para saber cuanta razón hay en la frase de Baltasar Gracián. Lo breve, si bueno, dos veces bueno, y más si cabe en un pregón popular, en el que, cuantos más folios de 'word' lleve uno preparados, más riesgo existe de que en la Plaza Mayor haya una fuga de cerebros. Y no está Palencia para que se pierdan neuronas. Si acaso, para que se adormezcan a altas horas de la madrugada, después de noches de fiesta. Todo el tiempo es poco para divertirse en las calles y, por ello, la pregonera popular, la coordinadora de las peñas, Mercedes Cajigal, fue concisa en su discurso, economizó caracteres para que muchos de esos 1.400 peñistas a los que representa desde hace diez años y que se daban cita allí no miraran el reloj esperando aburridos los 'Viva Palencia' y 'Viva San Antolín' finales.

A ellos, a los peñistas de Palencia, se dirigió en primer lugar Mercedes Cajigal, insistiendo en el honor que para ella, integrante desde hace 34 años de la Peña El Ruedo, suponía representar a este colectivo desde el balcón del Ayuntamiento. «Esta humilde pregonera que os habla, y no me alargaré demasiado, quiere dejaros claro que se siente voz de todos. Este honor no es para mí, es vuestro y va por vosotros», señaló Cajigal, que incidió en que las peñas son «las verdaderas protagonistas de las fiestas» antes de invitar a los visitantes de fuera de la provincia a compartir la feria y la ciudad, sus rincones, su historia y tradición.