La Feria de Día de Palencia subirá los precios y tendrá cuatro casetas menos Decenas de vecinos disfrutan de las propuestas gastronómicas ofertadas el pasado año en las casetas de la Feria de Día. / Antonio Quintero Los Asociación de Empresarios de Hostelería anuncia un incremento de 30 céntimos por tapa en una edición que contará con 17 establecimientos EL NORTE Palencia Jueves, 2 agosto 2018, 08:05

2,80 euros. Ese será el precio conjunto de la consumición más el pincho de la Feria de Día de Palencia, que, tras el intento fallido del pasado año, en esta edición se incrementará finalmente en 30 céntimos, tal y como adelantó ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Luis de Miguel.

La razón esgrimida por los hosteleros para proponer la subida es el escaso margen de beneficio que deja cada tapa a los establecimientos participantes y, tras la negativa del pasado año, en esta ocasión la medida ha encontrado los apoyos necesarios entre los participantes.

La subida de precio coincide con un descenso del número de establecimientos participantes. 17 serán las casetas que se instalarán en esta edición –cuatro menos que el pasado año– y esta bajada en la participación tiene un culpable claro, según el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería. «Este año se van a poner 17 casetas con una media de seis u ocho personas cada una y eso exige un volumen de personal muy alto. Alguna caseta no se monta por falta de gente cualificada. Gente para trabajar sí que hay, pero lo que no se encuentra con facilidad es personal que esté capacitado para afrontar el trabajo que hay en fiestas», explica De Miguel, que cree que la sociedad minusvalora el trabajo de camarero. «Alguno viene, te pide trabajo sin tener experiencia y te dice que tampoco hace falta estar muy cualificado para poner un vino, pero el trabajo que tenemos en la caseta es mucho más que poner un vino. Si te piden cinco raciones y ocho vinos, tienes que acordarte de lo que quiere cada uno y cobrarlo. No vale solo con tener voluntad», incide el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería.

La falta de camareros cualificados en Palencia no es algo que se circunscriba solo a las fiestas de San Antolín, tal y como indica Jorge Luis de Miguel. «Esto sucede durante todo el año. A muchos compañeros les ha sucedido que un camarero de plantilla se les ha cogido una baja y no han encontrado una persona adecuada para cubrir el puesto», explica el presidente de los hosteleros, que piensa que este bajo interés de la población por los oficios de la hostelería nada tienen que ver con los salarios que se ofrecen a los trabajadores. «Cada uno en su negocio hace lo que quiere y no sé cómo pagan otros, pero creo que la hostelería está bien pagada. Otra cosa es que a la gente no le guste el oficio y prefiera estudiar o irse a una fábrica», apunta.