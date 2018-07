37 conciertos llenarán de música unas fiestas de Palencia que durarán doce días El programa, en primer plano duante la rueda de prensa de presentación de San Antolín 2018. / A. Quintero Rozalén, Maldita Nerea, Rulo y la Contrabanda y Maluma serán los grandes atractivos de un hetrogéneo San Antolín EL NORTE Palencia Lunes, 30 julio 2018, 22:15

Se desveló la incógnita. El Ayuntamiento ha dado a conocer el programa de las Fiestas de San Antolín y el entusiasmo del equipo de Gobierno con las actividades programadas ha sido notable durante una presentación cargada de epítetos. «El Ayuntamiento presenta el programa de San Antolín más importante de su historia», aseguraba un entusiasta alcalde, que recalcó que los doce días de fiestas están pensados para un público de lo más heterogéneo. «En estos últimos años hemos recuperado el liderazgo en lo que a fiestas se refiere en nuestra comunidad como ciudad intermedia.», sentenció el regidor palentino en su discurso.

Si algo destaca en este programa son las actuaciones musicales, y conciertos como el de Rozalén del miércoles 29 de agosto, el de Maldita Nerea del 1 de septiembre o el fin de fiesta de Maluma en la Balastera serán los grandes reclamos de estos Sanantolines.

El encargado de cerrar buena parte de este programa ha sido el concejal de Festejos, Sergio Lozano, que se mostró tan satisfecho como el alcalde. «No hay barrio en el que no haya algún evento programado», explicó el concejal poco antes de hacer un repaso exhaustivo de las distintas actividades que aparecen en el programa, del que se han impreso 50.000 ejemplares que se buzonearán por las viviendas de la capital.

Los peñistas ya cuentan las horas para que lleguen las fiestas, y solo hay que escuchar al tesorero del Consejo Local de Peñas, Luis Miguel Robles, para corroborarlo. «La presidenta del Consejo Local de Peñas es la pregonera popular y estamos encantados con esta elección, aunque ella está muy nerviosa ya. Las peñas colaboran en el programa porque no puede ser de otra manera, porque no dejamos de ser asociaciones de barrio, que están vinculadas a los vecinos y que procuran estar pegadas a la actualidad», explicó Robles en un intervención en la que defendió el cartel taurino. «Se habla muy poco del valor de la feria, tal vez porque ahora no es políticamente correcto, pero las peñas entendemos que los toros son fundamentales para las fiestas», sentenció el portavoz del Consejo de Peñas.

En lo que se refiere a disciplinas artísticas, San Antolín contará con citas tan variadas como Palencia Baila o la Muestra de Artistas de Calle, que en esta edición tendrá una duración de cinco días, en los que los espectadores podrán ver varios pases con números de circo, teatro, malabares, magia y humor, por diferentes zonas de la ciudad tales como la Calle Mayor Pío XII, El Salón y Parque de Los Jardinillos. Además, el programa del Teatro Ortega atraerá a la ciudad espectáculos y artistas de primer nivel como son Luis Piedrahita o el mago Jorge Blass, entre otros.

La cultura también tiene un destacado hueco dentro del programa de ferias, con citas como las ferias del Libro y Artesanía, Expoaire o el Mercado de Época del Parque del Sotillo. Mientras, el deporte tendrá cabida con actividades como la Travesía a Nado y el Ascenso y Descenso del Carrión, el Torneo San Antolín de squash, el VII Memorial Rafa Aguado y el II Memorial Resu de la Fuente de balonmano, el Campeonato San Antolín de tiro olímpico, el Trofeo Infantil de ciclismo o el Gran Premio por equipos de ajedrez.