Fidel González Varas, nuevo portavoz socialista en Villamuriel La agrupación local que lidera sustituye a la de Amador Aparicio, que renunció al acta de concejal en junio de 2023 y entonces fue relevado por Rubén Fernández

El Norte Palencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:10

El actual secretario general del PSOE de Villamuriel de Cerrato, Fidel González Varas, ha tomado este jueves posesión de su cargo como nuevo concejal y portavoz del grupo municipal socialista en el transcurso del pleno celebrado esta tarde en el consistorio cerrateño. Natural de Villamuriel, González Varas es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y con Másters en formación y orientación laboral, recursos humanos y administración de empresas. Actualmente es profesor de FP y Secundaria en un instituto público.

Su trayectoria política comenzó en Juventudes Socialistas, donde fue secretario general en Palencia entre los años 2010 y 2017, momento en el que también formó parte de la Ejecutiva de la organización a nivel nacional, colaborando estrechamente con el área de Educación y Universidades del PSOE, en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Palencia y desde el pasado mes de septiembre es el secretario general de la Agrupación Socialista de Villamuriel. La ejecutiva nombrada hace tres meses reemplazó a la liderada por Amador Aparicio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Villamuriel hasta junio de 2023 cuando renunció al acta de concejal obtenida en las elecciones del 28 de mayo. Su renuncia supuso la entrada del siguiente del PSOE en la lista, Rubén Fernández, que ha ocupado el puesto hasta la toma de posesión este jueves de Fidel González Varas. Los socialistas perdieron tres concejales en Villamuriel en las elecciones de 2023 y pasaron de cinco a dos.

Ante este nuevo reto como concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, González Varas ha destacado que «es un orgullo inmenso poder representar a muchos vecinos y vecinas de mi pueblo que me han visto crecer y a los que tenemos la obligación de dejar un municipio mejor para el futuro». Y ha asegurado que «ya hemos comenzado una labor de escucha activa en la calle y con diversos colectivos, y esa va a ser una de nuestras señas de identidad: escuchar y trabajar para generar un proyecto representativo y ambicioso que esté a la altura de nuestro municipio».