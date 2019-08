Los festivales Palencia en Negro y San Antolín Sonora contarán con siete espectáculos musicales Presentación de San Antolín Sonora esta mañana. / El Norte El programa lo forman ONI, Union Pacific y The Golden Swingles, The Sweet Vandals, Steffen Morrison, Virginia Brown, The Groovelvets, y The Shameless y Marta Ren EL NORTE Palencia Martes, 27 agosto 2019, 13:01

Los programas de música de Palencia en Negro y San Antolín Sonora ya están cerrados de cara a las fiestas de San Antolín. Dos eventos que, desde que se introdujeron en la programación de San Antolín (en 2015 el primero y en 2011 el segundo) han cosechado un gran éxito de público, obligando, incluso, a cambiar su ubicación (de San Miguel a La Inmaculada).

Ambos eventos, posibles gracias a la colaboración del Ayuntamiento con los integrantes de Palencia Sonora y La Mano Negra Producciones, se enmarcan perfectamente en la política que ha dirigido la organización de las Fiestas Patronales durante los últimos años, centrada, por un lado, en facilitar una oferta para todos los gustos y estilos musicales y, por otro, en hacer un hueco a los grupos locales para que puedan darse a conocer al gran público, que en este año sumarán un total de siete conciertos.

El Palencia en Negro, volverá a desarrollarse en la Plaza de La Inmaculada entre los días 4 y 7 de septiembre a las 22:00 horas, contará con un total de cuatro conciertos a cargo de algunos de los grupos que más están sonando por todo el mundo en estos momentos y entre los que destaca la importancia de la voz femenina en ellos, al protagonizar tres de los cuatro recitales:The Sweet Vandals, Steffen Morrison, Virginia Brown; The Shameless y Marta Ren; The Groovelvets.

El San Antolín Sonora, que en este 2019 cumple su novena edición, se celebrará el día 3 de septiembre a partir de las 21:00 horas en la Plaza de San Miguel, otro espacio más recuperado para las celebraciones festivas de la capital durante los últimos años, donde se podrá disfrutar de tres grupos locales: ONI, Union Pacific y The Golden Swingles, centrados en la música Pop, el Hard Rock y una combinación entre electrónica y swing.

Como siempre, y como sucede con todos los conciertos programados para San Antolín este año, todos serán gratuitos para el público, ayudando a la consolidación de una programación estable de ciclos musicales de todo tipo, más allá de los que componen las fechas festivas, como el Palencia Sonora, La Huerta de las Delicias; 1,2, 3, Jazz; Palencia en Negro, San Antolín Sonora, Palencia Jazz Festival, Festival de Guitarra o Las Noches del Pabellón, entre otros.