El festival de teatro de Palencia arranca con un 80% de las localidades vendidas

Al Festival de Teatro Ciudad de Palencia le queda poco para ser cuarentón, pero demostró en la presentación de su trigésima novena edición que está más fresco que nunca. Y es que, por las tablas del Principal pasarán artistas de la talla de Carmelo Gómez, Ana Torrent o Eusebio Poncela, que dotan a esta nueva entrega de un relumbrón que comenzó a brillar con un acto inaugural en el que recogieron los galardones los premiados en la pasada edición.

La actriz Carmen Machi y el director Ernesto Caballero no pudieron recibir sus trofeos, que fueron recogidos por el director del Centro Dramático Nacional, Fernando Delgado, quién trasladó al público unas palabras de ambos. El que sí asistió al acto fue el galardonado como mejor actor de la edición pasada: Héctor Alterio, que logró este reconocimiento por su interpretación en 'El padre de Florian Zeller'.

El actor argentino quiso dedicar el premio a su mujer, Tita, con la que lleva casado 48 años. Alterio demostró en su discurso que le complace seguir llenando la vitrina de su casa de trofeos a sus 88 años. «A estas alturas de mi vida hay ciertos temores. En cualquier momento puede venir el hacha, pero mientras tanto me doy gustos como recoger este premio», sentenció un aplaudidísimo Alterio.

Tras las palabras del actor, llegaron las del alcalde, Alfonso Polanco, que destacó la apuesta de la ciudad por ofrecer espectáculos de calidad cada año durante el festival, para el que se ha realizado una inversión municipal de 88.408 euros. «Es un honor para mí poder inaugurar, año tras año, el gran festival de teatro que acoge Palencia; el gran festival de teatro que tenemos. Y es un honor para mí seguir haciendo, de este gran festival de teatro, un modelo de éxito. Porque no hay mayor satisfacción que el mejor teatro llegue a todos; que esté al alcance de todos los públicos. En Palencia lo está», aseveró Polanco.

La calidad de la cita no se puede poner en duda y los palentinos han respondido como suele ser habitual, ya que se han vendido en torno al 80% de las localidades disponibles para todo el festival. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada, con un máximo de cuatro por personal, los días 17 y 24 de septiembre de forma presencial en las taquillas del teatro en horario de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, además de a través de la página web www.teatroprincipalpalencia.es . Si quedara alguna entrada por vender, se podrán retirar los mismos días de las funciones (14, 20, 21, 27 y 28 de septiembre) en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. No obstante, todo hace indicar que la mayoría de las funciones colgarán el cartel de 'No hay billetes' en los próximos días, ya que el ritmo de venta está siendo muy bueno.