La Feria de Día de Palencia sigue cayendo y solo tendrá diez casetas de tapas en San Antolín Casetas en Pío XII, en unos pasados San Antolín. / Marta Moras Los hosteleros señalan en que se trata de un año de «transición» y confían que las nuevos criterios para las próximas ediciones relancen la perticipación RICARDO S. RICO Palencia Jueves, 22 agosto 2019, 10:24

gua, finalmente serán diez las casetas que tomen parte en la Feria de Día de San Antolín, el número más bajo de mostradores en las fiestas de todas las ediciones celebradas desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2001. Si bien desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia se señaló en principio que iban a ser catorce los establecimientos participantes, este número se ha visto reducido al final en cuatro, en una edición que el presidente del colectivo hostelero, Jorge Luis de Miguel ha calificado de «transición», antes de que el próximo año la Concejalía de Fiestas suscriba un nuevo convenio condicionado a que los hosteleros asuman medidas que redunden en una mejor calidad y mayor innovación en la Feria de Día. De no ser así, de seguir la iniciativa desgastándose producto de la rutina, tendrá los días contados.

La plaza de los Juzgados se queda sin casetas este año El bajo número de casetas que participarán en la Feria de Día de este año ha obligado a que se elimine una de las zonas de tapas previstas, en concreto la de la Plaza de los Juzgados. Así, habrá únicamente dos zonas de casetas, la de la plaza de Pío XII y la del parque del Salón. En la primera se ubicarán cinco casetas y en la segunda, cuatro. La Feria de Día se celebrará este año entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre, y el horario será de 12:30 a 16:30 horas, y de 20:00 a 01:00 horas, ampliable a las 1:30 horas los viernes y los sábados.

En próximas fechas, la concejala de Fiestas, Laura Lombrala, tendrá una reunión con los hosteleros con vistas al próximo año, con el fin de analizar la situación de la Feria de Día y buscar soluciones para que la iniciativa se revitalice.

«Finalmente, las casetas serán nueve este año, más la de la terraza del hotel Rey Sancho. La Feria de Día es una actividad que tiene que seguir desarrollándose porque da ambiente a la ciudad en fiestas, si bien es cierto que hay que ofrecer nuevas propuestas y más calidad en la oferta. Ha habido hosteleros que al final han decidido no participar este año al ser un poco de transición, pero seguro que se apuntarán el año que viene», hizo hincapié Jorge Luis de Miguel, que recalca que «la gente no sabe la inversión que se tiene que que hacer para participar en la Feria de Día, lo que cuestan las casetas y el personal que hay que contratar, que muchas veces no se encuentran profesionales cualificados para que las atiendan.

«Espero que acompañe el buen tiempo, no como ocurrió hace un par de años, y haya predisposición por parte de los palentinos para que sean unas buenas fiestas para todos», apuntó el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería.