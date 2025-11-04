El feminismo se piensa en Palencia: 25 años de teoría, pedagogía y resistencia

El campus universitario de La Yutera ha celebrado la jornada 'La teoría feminista frente a los retos del siglo XXI», organizada con motivo del 25 ... aniversario de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid (UVa), un espacio académico pionero que ha acompañado, desde su creación en 1999, los avances y resistencias de la igualdad entre mujeres y hombres en la universidad y en la sociedad.

El encuentro, coordinado por los profesores Iván Sambade y Fátima Cruz, reunió a algunas de las principales teóricas y referentes feministas del país como Alicia Puleo, Teresa Alario, Ana de Miguel, Marina Subirats o Carolina Pecharromán, para reflexionar sobre los desafíos actuales del feminismo en un contexto global de retroceso, polarización y auge del discurso misógino en las redes.

Durante la inauguración, la delegada del rector para Responsabilidad Social Universitaria, Rosalba Fonteriz, subrayó el papel de la Universidad como institución productora y transmisora de conocimiento que debe ser referente en igualdad. Recordó que la UVa se encuentra en proceso de evaluación de su segundo Plan de Igualdad y la elaboración del tercero, con el compromiso de seguir implementando la perspectiva de género en toda la estructura universitaria. «Incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos universitarios no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también mejora la calidad de nuestra docencia, la relevancia de nuestra investigación y contribuye a hacer de esta universidad un lugar de transformación», afirmó.

La directora actual de la Cátedra, Dunia Etura, reivindicó este cuarto de siglo como un espacio de pensamiento, debate y acción en torno a los derechos humanos, la justicia social y la visibilización de las desigualdades. «Los retos del siglo XXI nos interpelan de lleno, la persistencia de las violencias machistas, las nuevas formas de desigualdad en el ámbito digital y laboral, la crisis ecológica o los desplazamientos forzosos reclaman una teoría y una práctica feminista que sigan siendo críticas, inclusivas y comprometidas con la transformación», sostuvo.

Advirtió también de que «la internacionalización del odio ha puesto en el punto de mira a las feministas y a los avances logrados en las últimas décadas», por lo que defendió la necesidad de un feminismo resistente, transversal y con vocación pedagógica. «El pensamiento feminista no puede quedarse en la trinchera académica, tiene que salir al espacio público, conectar con la ciudadanía y hacer frente a los discursos de desinformación y polarización que hoy se propagan a golpe de clic», reclamó.

Además, destacó que la Cátedra no solo ha sido un espacio de reflexión, sino una herramienta de acción institucional. En este sentido, anunció con orgullo el reciente reconocimiento otorgado por la Universidad de Valladolid a la Cátedra de Estudios de Género con el Premio a la Mejor Labor de Servicio Público, un galardón que refuerza la importancia de seguir defendiendo el conocimiento feminista en un momento en el que la igualdad vuelve a estar en disputa y que dedicó a todas las mujeres y hombres que durante estos 25 años han formado parte de la Cátedra y han mantenido vivo su espíritu.

La jornada dio voz también a las anteriores directoras y fundadoras de la Cátedra, Alicia Puleo y Teresa Alario, que participaron en la primera mesa redonda junto a la actual directora.

Para Alicia Puleo, primera directora (1999-2011), «el feminismo tiene que ser la convicción de una sociedad democrática, no una moda». Puleo alertó del riesgo de banalizar su significado asegurando que «hoy es más fácil hablar de feminismo, pero también se confunden los términos». Porque aunque en el siglo XXI haya muchas corrientes dentro del feminismo, todas tienen «una médula común», la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres. Y todavía, «hace falta mucha pedagogía para recordarlo», sostuvo.

Teresa Alario, que estuvo al frente de la Cátedra entre 2011 y 2023, recordó los comienzos de una estructura que nació con la voluntad de unir esfuerzos dispersos dentro de la Universidad y que hoy es uno de los puntales de la igualdad en la UVa. Para Alario, «la Cátedra es hoy más necesaria que nunca», porque en momentos de dificultad, cuando las instituciones recortan y el feminismo se cuestiona, hay que seguir defendiendo la igualdad de género.

Teresa Alario, al frente entre 2011 y 2023, recordó los orígenes de la Cátedra y la necesidad de construir una estructura fuerte dentro de la Universidad que aunara esfuerzos dispersos. «Nos juntamos historiadoras, filósofas, pedagogas, mujeres de distintos ámbitos que entendíamos que la igualdad debía tener un espacio estable dentro de la UVa». Así nació la Cátedra, con dificultades, pero también con una enorme convicción, explicó.

En este tiempo, la Cátedra «ha crecido hacia dentro y hacia fuera, consolidándose como uno de los puntales de la igualdad en la Universidad de Valladolid», aseguró Alario. A su juicio, «hoy es más necesaria que nunca, porque cuando el feminismo se pone en cuestión o las instituciones parecen cansadas de oír hablar de igualdad, debemos mantenernos firmes».

El profesor Iván Sambade, organizador de la jornada, junto a Fátima Cruz, aprovechó su intervención para reivindicar el papel de la Facultad de Educación como núcleo de pensamiento crítico y agente activo en la ciudadanía palentina. Destacó que la Cátedra forma parte de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia y ha destacado la calidad académica del programa, que aborda desde una mirada interdisciplinar los avances y resistencias de la teoría feminista.

Cinco mesas redondas estructuraron el encuentro, que recorrió la evolución histórica del feminismo, la epistemología, las violencias machistas, los nuevos machismos en redes sociales y la coeducación. En ellas participaron investigadoras de la talla de Concha Roldán, Anastasia Téllez, Victoria Ferrer, Carmen Ruiz Repullo o la artista y activista Yolanda Domínguez, que cerró la jornada con una reflexión sobre el poder de la imagen para desafiar los estereotipos de género.

La jornada sirvió para reafirmar el papel de la Universidad pública como motor de igualdad y de justicia porque, como señaló Fátima Cruz, coorganizadora del encuentro, «el feminismo no es solo el camino recorrido, es el reto de seguir construyendo juntos un futuro donde la igualdad no retroceda».