Fátima Cruz, Luca Valera, Rosalba Fonteriz, Julio Javier Diez Casero, Iván Sambade y Dunia Etura, de izquierda a derecha, en una de las ponencias. Lucía Gil Maestro

El feminismo se piensa en Palencia: 25 años de teoría, pedagogía y resistencia

La Cátedra de Estudios de Género de la UVA celebra su 25 aniversario con una jornada que reúne a las principales voces del pensamiento feminista para analizar los retos del siglo XXI

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

El campus universitario de La Yutera ha celebrado la jornada 'La teoría feminista frente a los retos del siglo XXI», organizada con motivo del 25 ... aniversario de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid (UVa), un espacio académico pionero que ha acompañado, desde su creación en 1999, los avances y resistencias de la igualdad entre mujeres y hombres en la universidad y en la sociedad.

