La Federación de Vecinos vuelve a la calle el día 29 para frenar las pantallas acústicas de Adif Han recogido más de 2.100 firmas y confían en alcanzar las 5.500, el mínimo necesario para registrar formalmente la petición ante la Subdelegación del Gobierno

Los palentinos volverán a salir a la calle. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia ha anunciado nuevas medidas de presión contra Adif. El próximo sábado 29 de noviembre, a las 13:00 horas, volverán a salir a la calle para reclamar al Ministerio de Transportes y a Adif que cumplan los estudios informativos de 2010 y 2018 y ejecuten el soterramiento de las vías en la capital, además de exigir que se paralice la instalación de las pantallas acústicas de siete metros de altura.

Según explicó la presidenta de la Federación, María Teresa Rodríguez, la movilización partirá esta vez de la Plaza Mayor y continuará por Secretario Vázquez, Calle Mayor y Jardinillos, frente a la estación, para concluir ante la Subdelegación del Gobierno. Allí, se está valorando que representantes de cada una de las ocho asociaciones lean breves mensajes ilustrando el impacto de las obras en sus barrios.

Rodríguez aseguró que seguirán luchando para frenar las pantallas acústicas, cuya instalación ha generado fuertes críticas vecinales. «Vamos a seguir recogiendo firmas y organizando protestas. La gente nos lo pide por la calle», afirmó.

Hasta ahora se han recogido más de 2.100 firmas y confían en alcanzar las 5.500, el mínimo necesario para registrar formalmente la petición ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Por ello la Federación habilitará nuevos puntos de recogida los días 26 y 27 de noviembre, en Jardinillos y en la estatua de la Mujer Palentina, en horario de mañana y tarde de 11:30 a 13:30 y de 18 a 20 horas.

«Nos están llegando muchas quejas por las pantallas acústicas. Sobre todo de las calles Jardines y Ferrocarril», señaló el portavoz de la asociación del barrio de Madrid, Luis Rebollar.

«La gente nos pide que sigamos dando guerra», añadió Maite Rodríguez. Por eso, la Federación prevé organizar otra movilización en diciembre y continuar en 2026. «Esto no es cuestión de uno o dos días; es un proceso largo, y es la única forma de que se nos escuche», afirmó Rebollar, que también agradeció el apoyo recibido en la primera concentración del 6 de octubre, que reunió a 2.300 personas, según la Policía Nacional, y contó con el respaldo de todos los grupos políticos municipales.

También la presidenta de la asociación de San Antonio, Cristina Martín, insistió en que no van a desistir. «Seguimos trabajando, aunque a veces no se vea. No pararemos hasta obtener una respuesta de Adif», dijo. Las asociaciones celebran que otros colectivos se estén sumando asegurando que les da impulso y fuerza para seguir. «Sabemos que Adif es un gigante, pero nosotros no nos vamos a cansar de luchar», afirmó Rebollar.

Las ocho asociaciones que integran la Federación aseguran que mantendrán la presión para impedir que las pantallas avancen y para que Palencia no renuncie al soterramiento, un proyecto que consideran la única solución que evita la división de la ciudad y respeta los estudios previamente aprobados.

